外送員餐袋貼送餐「4要3不」原則 網見一亮點直呼：笑慘了

線上訂餐美食外送平台為現代人提供不少生活便利性，各家業者競爭愈趨激烈。一名網友分享點餐經驗，某次使用Uber Eats訂餐，看到外送員的食物袋上貼有一張「4要3不原則」的警語，其中，其中3不中的第一點「不脫」，讓人笑翻。

一名網在在臉書《爆廢公社》中貼文分享點餐經驗，由貼文圖片是一只Uber Eats外送餐袋，上面寫著「4要3不原則」，「4要」為「要看、要接、要給、要早」，提醒外送員別漏訊、要接電話，希望訂餐者不要吝於給小費及及提早候餐方便彼此；而「3不」則完全是針對訂餐消費者而設，內容為：不脫‧請不要裸體取餐，女的可以。不睡‧請不要點餐後還回頭睡覺。不多‧請不要一次點太多，可以分次點，造福外送夥伴。讓原PO慶幸「還好沒有裸上身去取餐」。

貼文笑翻3千多位網友，尤其是「3不」中的「不脫‧請不要裸體取餐，女的可以」，令網友直呼「什麼鬼」、「笑慘了」，吸引多位同業分享經驗，「很常遇到沒穿內衣的女生」、「我送過好幾次開門的裸男還一直跟我喇賽」、「我遇過洗澡洗一半只圍個浴巾的」，一名女網友也分享外送員男友的經歷，「他有一次看到有女生穿性感睡衣」出來取餐。也有人認為這類警語有「性別歧視」之嫌，反問「男生全裸取餐，可是他如果給1萬小費還會不要嗎？」