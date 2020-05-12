肚餓買麥當勞漢堡…打開餐盒傻眼 網友笑翻：獲隱藏菜單

麥當勞也賣炒飯了？一名網友的哥哥和友人開車上貓空，途中買了麥當勞的麥香魚漢堡，稍後打開餐盒時，竟發現裡面裝的不是漢堡是炒飯。奇妙事件被PO上網笑翻許多人，直呼是「隱藏菜單」、「好想吃麥當勞炒飯」。

一名網友在《Dcard》貼文表示，哥哥和五個友人開車到貓空茶坊喝茶聊天，途中順路買了麥當勞漢堡當餐點，到達目的地打開餐盒，內容物看起來怪怪的，問開車的人「欸，你車是開多快？我的漢堡怎麼糊掉了？」眾人定睛一看，傻眼到連國罵都出口「怎麼是炒飯！」

後來打電話至麥當勞詢問，才剛說明「我是剛剛過去跟你買餐點的客人」，接聽者立即反應「麥香魚嗎」，並要求告知所在地址，表示要請外送員即刻補送，即便已說明人在貓空，距離太遠不必送了，麥當勞人員仍堅持一定要送餐。當麥當勞外送人員抵達時，還引起貓空茶坊店家與客人的好奇「麥當勞可以送到這邊嗎？」、「這服務我給滿分」，詢問是哪家門市的，外送員尷尬笑回「不好說不好說」。

貼文笑翻眾人，「靠北我以為麥當勞真的出炒飯了」、「炒飯放在麥當勞的盒子裡，怎麼無違和感」、「原來漢堡糊掉會變成炒飯」、「不小心獲得隱藏菜單」，還有人笑問「這是暗示嗎？」

為何漢堡會變身炒飯？許多人猜測「可能是員工餐吧」、「可能是店員宵夜然後收銀拿錯」，另有人為出錯的麥當勞門市擔心「餐廳經理會被督導電到飛起來」。