姐姐、女友都是護理人員 他做出8種精緻便當慰勞讓網友驚艷

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國的醫護人員站在第一線不僅風險大也相當辛勞，一名網友表示自己的姐姐是護理師，女友是護校學生，因此他非常能體會醫護人員的勞累，於是特別利用自己最拿手的料理來慰勞她們，他拍下所做出來的8種美味便當PO上網，讓許多網友大讚太厲害。

原PO在《Dcard》論壇貼出8種不同的便當照片，有牛肉咖哩便當、乾煎鯖魚便當、健康餐便當、起司豬排便當、台式打拋豬便當、烤鴨兩吃便當、三杯小卷便當、白醬海鮮義大利麵便當，有肉有菜還有水果，再加上擺放整齊，不僅好看更讓人覺得好吃。原PO喜歡做菜，他還常在IG上分享自己所做的各種料理照片，每一種菜色都讓人看了垂涎欲滴。而他幫姐姐做的便當拿去醫院後還被同事分食，吃完後甚至想要跟原PO訂餐，讓他非常有成就感。

貼文和照片一出驚豔許多網友，「整齊到像是買來的，好想吃噢，看起來超讚」、「這是一大早起來做嗎？還是每天晚上準備？這配色也太厲害了吧」、「好有才，可以出個食譜嗎？」、「一樣是護理師，可以知道食譜嗎？還是有訂購專線嗎？」、「身為護理人員都想跟你購買」、「這不是便當了，是藝術！根本百貨公司美食街的食物模型了」。

還有人非常羨慕「看文章覺得好甜，女友很幸福」、「別人的弟弟跟男友不會讓我失望」、「好幸福喔」、「缺妹妹嗎？」、「我欠缺這種貼心的弟弟」、「看到這篇，我決定以後的男朋友一定要找會做飯的」。

便當擺設整齊，菜色又豐富，讓許多網友看了相當羨慕。 圖／翻攝自《Dcard》