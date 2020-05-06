媽咪一早開冰箱驚見變「玩具櫃」 網友讚：他有記得收玩具

小朋友時常會做出一些令爸媽哭笑不得的事，有位網友在臉書社團分享，一早開冰箱想做早餐時，赫然發現冰箱竟成了兒子的「玩具櫃」，讓她當場傻眼。而網友見此紛紛直呼「超可愛的啦」！

網友在「爆廢公社」PO出一張照片，並表示「一個沒注意，一早開冰箱差點被4歲兒子氣死」，原來兒子把冰箱當成玩具櫃。從照片中可見，裡面只有第一層屬於媽媽，下面三層全被玩具佔滿，從恐龍、蜘蛛人、小豬到小汽車等全都有，令原po哭笑不得。

見此，網友紛紛直呼「好可愛」、「很溫馨的冰箱」。還有網友設想弟弟的心情，「因為夥伴們會熱」、「一定是暗示媽媽冰箱太空」。也有網友幽默表示「從小養成收納習慣」、「有阿，他有記得收玩具」。

另外有不少網友當了爸媽的心有戚戚焉，「我兒子也會把玩具放在冰箱裡面」、「我兒子是把石頭拿去冰」、「我兒子是給我冰手機」、「我兒子這幾天也是，不管什麼東西都給我冰冰箱，家人打開冰箱都會笑死」，還有網友更慘，「我兒子倒是把健保卡折兩半，我弟的小孩是把鈔票撕掉，原PO已經很幸福了，嗚嗚嗚」。