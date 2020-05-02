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清潔筆電錯拿防蚊液… 鄉民神回覆全場驚呼：工程師新聖品出現了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友清潔筆電時錯拿防蚊液。 圖／pixabay
網友清潔筆電時錯拿防蚊液。 圖／pixabay

相信大家就算沒吃過乖乖，也一定聽過一個傳說，那就是只要在各種機械設備上面放置乖乖，就可以確保它「乖乖」工作，一旦沒放就會出事……後來更延伸出許多規矩，像是一定得放綠色乖乖、過期了就必須更換等等，幾乎可以說是台灣另類文化。

而就在最近，似乎又有新神器出現！有網友在批踢踢笨板發文，表示前晚睡前發現筆電有點髒，就順手拿了一旁的清潔液擦拭，結果擦完驚覺「這個味道也太濃了吧」，才發現自己錯拿防蚊液當清潔液使用。就在他納悶筆電該不會增加驅蚊效果時，底下留言一語道破：「可能會暫時沒有bug」－－不只表示筆電周圍沒有蟲子，更暗指寫程式也不會出現錯誤（bug）。

這句神雙關令眾鄉民爭相朝聖，紛紛表示之後工程師也要開始在電腦旁擺防蚊液啦！「看完這篇，開始在電腦旁邊擺防蚊液」、「決定在電腦旁邊擺防蚊液+1」、「你不要害工程師人手一罐防蚊液」、「矽谷當前最夯神品，台灣防蚊液」、「以後電腦機房除了乖乖外還得再放一罐殺蟲劑了嗎」。

防蚊 乖乖

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