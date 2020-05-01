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「累了嗎？」爸開車載她上學 女高中生醒來發現竟在國小母校

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友已經上了高中，但爸爸開車送她上學卻開到她的國小母校，讓她哭笑不得。照片為示意圖，非本文人物。 圖／ingimage
一名女網友已經上了高中，但爸爸開車送她上學卻開到她的國小母校，讓她哭笑不得。照片為示意圖，非本文人物。 圖／ingimage

提神飲料廣告打著一句「你累了嗎？」再搭配各種因疲累而發生的糗事，這樣的劇情成功吸引觀眾的目光，然而現實生活中真的有人也出現同樣的狀況。一名女高中生發文抱怨爸爸開車載她上課，她因為太累所以在車上睡著了，沒想到一醒來發現爸爸竟然送她到國小母校，讓這名女高中生哭笑不得。

這名女高中生在臉書「爆怨公社」寫道日前爸爸開車送她去學校，她想說爸爸知道學校在哪所以就放心交給他，又因為太累所以上車後就先瞇一下。過了不久，爸爸叫了她並說「到了」，原PO醒來後馬上下車，但走到校門口卻覺得怪怪的，仔細一看才發現這是國小母校，讓她超傻眼，最後只能自己走回高中學校。

原PO無奈地在臉書上表示「哈囉，請問今天是什麼返回母校日嗎？我已經升高中很久了，你載我回我的國小？會不會太扯？」她也開玩笑的說「蠻牛要不要花錢跟我買廣告劇情？」貼文一出吸引逾萬人點讚，笑翻許多網友。

有網友開玩笑的說「爸爸累了，要喝蠻牛了」、「其實爸爸跟妳一樣愛睏」、「這可以提供給蠻牛當新的廣告題材」、「這爸爸太好笑了吧！好像爸爸都不太清楚小孩唸幾班，老師姓什麼？」、「好可愛的老爸」、「爸爸覺得妳需要重新再教育」、「妳阿爸認定妳的程度只有國小」。

不過有多數人暖心的認為在父母心中孩子永遠不會長大，「爸爸不想妳長大」、「在他心中妳永遠是他心目中長不大的孩子」、「在爸爸心中，妳依然是那個還沒長大的小公主」、「不管妳長多大，永遠都是小朋友」、「在父親眼中妳還停留在那國小的美好」、「在爸爸眼裡妳還小」、「永遠是爸爸的小寶貝」。

爆怨公社

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