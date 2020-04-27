台酒花雕雞「肉太柴」過譽？ 泡麵老饕曝內行吃法

台酒花雕雞泡麵日前爆紅，有網友朝聖購入享用，吃完後確認為「過譽了」，他表示，花雕雞泡麵內的雞肉很柴，相比台酒牛肉麵的牛肉則非常軟嫩，直言「台酒牛肉麵大勝」。許多網友也有同感，留言「台灣最柴的泡麵不是浪得虛名」，不過有網友表示，該款泡麵用煮的會好吃很多。

有網友在PTT發文表示，他終於吃到日前爆紅的台酒花雕雞麵，不過他認為這款泡麵肌肉很柴，跟台酒牛肉麵軟嫩的牛肉差很多，而且這款泡麵還加有枸杞，他表示「我個人最不喜歡枸杞」，所以他認為台酒牛肉麵大勝，台酒花雕雞根本是「過譽了」。

許多網友也有同感，留言「吃過一次，真的還好」、「真心覺得沒很好吃」、「肉難吃，但是湯我覺得不錯」、「難吃沒味道」、「只有湯比較香」、「買過一次絕對不會再買第二次的泡麵」，不過有網友指出，「這個用煮的話，味道完全是另一個層次」、「煮的比較好吃」。