他發現租屋處衣架後有「詭異房門」 網嚇壞：快檢查鎖頭方向

民眾在租屋前一定要先完成看房手續，檢查房屋的每一處，避免簽租約後發現房子有問題。近期有網友發文分享，他說自己剛搬好家，發現租屋處有一個被衣架掩蓋住的門，門的外表全被裝潢的紙張蓋住，只留有一個喇叭鎖，令他相當好奇，而貼文一曝光，一票網友全被嚇壞，紛紛留言叫原PO檢查鎖頭方向，叫他別輕易打開門。

原PO於27日在「批踢踢八卦板」發文，他說「小弟我剛剛才搬好家，好不容易整頓時，發現租屋處有一個封起來的門，被衣架藏在後面，全部都被裝潢的貼紙蓋住只露出門把，門的材質似乎是廁所常用的那種塑膠門」，而這也令原PO感到好奇，詢問網友們應該如何處理。

對此，許多網友都被這詭異房門嚇壞，紛紛留言「驚悚片題材被你遇到了，滿屌的」、「你還睡得著嗎」、「快逃吧，可能是什麼陣法，而你是引子」、「說不定是隔壁房間的內門，隔壁沒房間的話就恐怖了」、「我都不敢看你的圖了」。

有不少網友叫原PO檢查鎖頭方向，判斷房門內是什麼，「浴室喇叭鎖通常是上鎖的那邊在浴室裡面才對」、「不會有浴室是從外面上鎖裡面的，廁所也不會」、「儲物櫃的話，通常也不會用喇叭鎖，因為裡面沒人會開」、「如果鑰匙孔不是在你那邊，就代表那個門鎖防的不是你房間」。

事後原PO終於向房東求證，結果這道門後只是水管通路，原PO也說到「好了房東回應了，跟我原本猜得差不多，人不要自己嚇自己，不過還是十分感謝今晚所有回應我的人，感謝陪我度過這個等待期中考的夜晚，就是管線，別理它就好，有異樣我會上來分享的。」