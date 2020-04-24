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孩子入學填資料 「單親原因」讓家長尷尬：10張A4都不夠填

聯合新聞網 / 綜合報導
一名單親家長收到孩子學校給的單子要求填基本資料，但上頭一項「單親原因」卻讓他不知道該不該寫。 圖／翻攝自爆怨公社
一名單親家長收到孩子學校給的單子要求填基本資料，但上頭一項「單親原因」卻讓他不知道該不該寫。 圖／翻攝自爆怨公社

新生入學時，校方為了能多了解學生家庭背景，會要求填寫相關基本資料，一名單親家長在臉書PO出一張孩子入學要填的單子，其中有一項註明若是單親則要填寫原因，讓他很傻眼，自嘲的說「10張A4都不夠填」，網友們看了也不解的說這關學校什麼事。

原PO在臉書「爆怨公社」表示自己的孩子是小一新生，入學時學校給了家長一張問卷單子填寫基本資料，但當他看到其中的一項要求時覺得有點為難，不知道該不該寫，「小一新生入學要填資料，單親的家長還要填原因。真的填下去可能10張A4都不夠填」。原PO解釋並沒有抱怨學校，貼出照片只是想看看大家有沒有什麼好答案。

照片引起網友不同看法，有人認為學校管太多，「我沒寫，如果硬要我寫我就送他四個字『干你屁事』」、「就寫『你住海邊？』」、「為何感覺二次傷害？」、「每個人的故事不需要問那麼清楚」、「可以不必寫，牽涉到個人隱私了」；也有人覺得原PO簡單寫，不用想太複雜，「填離婚或喪偶，別腦補想太多」、「只要填喪偶、離婚、未婚生子，就可以了啊」、「『單親』原因又不是『離婚』原因」。

還有網友歪樓的幫出餿主意，「如果是另一半過世就寫喪偶，如果離婚離的不開心，一樣寫喪偶」、「寫認賠殺出」、「寫『賣悶哩ㄟ驚（別問你會怕）』」、「等你單親你就知道了」、「天機不可洩漏」、「證書合約到期」、「詳情請參考『夫妻的世界』」、「以下是付費內容，欲知詳情，付費解鎖更多」、「單親原因：結婚是為了要離婚」。

不過也有人認真的猜測校方的用意，「離婚、喪偶，主要是要了解孩子的家庭狀況，以免意外發生」、「老師會不會想知道是不是家暴還是吸毒之類的，剛好可以導正孩子的觀念作為」、「應該只是要了解是否雙方健在吧！這樣母親節父親節老師也能知道怎麼跟小朋友互動」、「老師只是想知道另一半是否還存活，遇到另一半來學校鬧場的機率有多高而已」。

爆怨公社

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