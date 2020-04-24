她開冷氣機竟掉出冰塊 專業網友推測3個可能原因

冷氣是許多人在夏天消暑的必備家電之一，但吹冷氣吹到掉出冰塊可不是件好事。一名女網友因為日前天氣比較熱，於是開冷氣想要清涼一下，沒想到竟然掉出冰塊，讓她嚇了一跳，不過有內行網友看了後提醒冷氣很髒，該是清洗冷氣的時候了。

原PO在臉書「爆料公社公開版」貼出3張照片，只見沙發上有一塊小冰塊，這並不是她喝飲料時掉出來的，而是日前因為天氣熱，原PO在家裡開冷氣吹時，突然從上方的冷氣機掉下來這塊冰塊，讓她一頭霧水。原PO說這已經不是第一次發生這種問題，讓她很想拿杯啤酒在下面接冰塊，她還開玩笑的說「抱怨老公挑這冷氣…夏天到了！有冷氣吹，又有製冰機」。

許多網友看了後搞笑的說「冷度很夠喔」、「賺到了」、「買到製冰機」、「羨慕冷氣有製冰功能」、「快看看是不是老公的私房錢藏在裡面造成的」、「快點拿可樂出來呀！還等啥？」、「這樣不只一級省電，是超前部署」、「多一個製冰功能會比較貴喔」。

還有專業的網友分析可能發生的原因，「濾網先清清看」、「改洗冷氣了…表示裡面很髒」、「我們家的也會噴冰，管子可以清一清，有時候是髒東西塞住了」、「水管管路先通看看，水排不出去會結冰、漏水」、「沒有洗才會這樣或者感溫棒有問題才會這樣」、「排水不良」、「冷凝管（銅管）阻塞」、「冷媒不足會噴冰沒錯」、「1濾網太髒2漏冷媒，打電話叫冷氣師傅檢查吧」、「其實大家是否注意他管路設計錯誤呢？正常來說因該是要有斜度排水排髒污才對」。