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幫老婆跑腿買鹽！最後扛25公斤回家 下場曝光網笑翻

聯合新聞網 / 綜合報導
男子幫老婆跑腿買鹽，最後卻扛25公斤的鹽回家。圖擷自facebook
男子幫老婆跑腿買鹽，最後卻扛25公斤的鹽回家。圖擷自facebook

日前有名網友幫老婆跑腿買鹽，沒想到卻扛一袋25公斤的鹽回家，老婆看到很是傻眼，罰他「扛鹽罰跪」，照片在網上曝光，吸引萬名網友笑翻留言，「你吃過的鹽比我走過的路還多」。

原PO在臉書社團貼出一張照片寫道，「老婆叫我回家順便買包鹽，殊不知最後卻被唸了一頓，難道買大包一點有錯嗎」，只見男子手中抱著重達25公斤的鹽，和平常我們在超市買的SIZE不同，讓人不禁懷疑這一大包是要吃到民國幾年。

有趣的是，原本以為老婆會很開心，想不到最後被叫去扛鹽罰跪，讓他求饒大喊「我知道錯了」。貼文一出立刻掀起熱議，網友紛紛留言回應，「你買過的鹽比我買過的米還多」、「哈哈那應該是洗衣粉吧！」、「你家是不是開釣蝦場的」、「煮到變阿公，可能還有剩 」、「我第一次看到抱怨如此歡樂」、「這包把你醃起來都夠哈哈」、「這包鹽吃到往生都用不完」。

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