他買「丼飯」被店員糾正唸法 正確讀音曝光網友驚：我都唸錯

相信許多人都吃過日式料理「丼飯」，但「丼」這個字你會唸嗎？一名網友日前買「牛丼」時，因為讀音的問題被店員給糾正，連一旁的高中生聽了也頻頻竊笑，讓他很感慨的說「大家都做錯的事，做久就變對了」，他在臉書上分享這段過程後引來網友熱烈的討論，許多人看了也恍然大悟的說「真是長知識了」。

原PO說前幾天晚上去買晚餐，他跟店員說「我要外帶2個大的牛丼（音同膽）飯」，店員聽了疑惑地看著他，還糾正說「那個字唸ㄉㄨㄥˋ哦」，還有幾名高中生也在一旁不停竊笑，讓原PO覺得好像是自己不識字似的。他事後在臉書「爆怨公社」表示「丼」這個字，日文唸「どん」，但中文唸「ㄉㄢˇ」或「ㄐㄧㄥˇ」，他當下只是脫口而出正確讀音，卻被糾正成通俗唸法，雖然有點錯愕，但並沒有怪罪誰的意思，但他也表示「大家都做錯的事，做久就變對了，將錯就錯吧」。

貼文引起網友廣大的討論，有人感謝原PO提供正確知識，「每日一字，又學到了」、「多謝樓主，長知識了」、「講真的我也是今天才知道正確的讀音，多了解了一件事了」、「長知識了，今日學了一課」；還有網友恍然大悟的說「我以前唸『ㄐㄧㄥˇ』還被笑說沒讀書，原來不是我沒讀書，是對方沒讀書」、「我也疑惑為什麼唸ㄉㄨㄥˋ，後來才知道是日文發音」、「原來你是對的，我跟錯唸了幾個十年『ㄉㄨㄥˋ』」。

也有人分享生活中大家比較常說到的詞彙，「就像邂逅，大家都唸邂『購』，其實實際都唸邂『厚』」、「我念高麗（ㄌㄧˊ）菜也一堆人滿頭問號」、「有人講牛仔（ㄗˇ）褲容易褪（ㄊㄨㄣˋ）色」？」、「焢（ㄏㄨㄥ）肉飯，不過我去買的時候也是會唸控肉飯，懶得跟沒學過的人爭這些，浪費時間」、「就跟新『堀』江一樣，明明念『ㄎㄨ』，一堆人念『ㄐㄩㄝˊ』」、「我也會堅持念『ㄅㄧㄢ』蝠而非『ㄅㄧㄢˇ』蝠喔」、「蛤蜊湯=誰唸隔離湯，味噌湯=誰唸味ㄘㄥ湯」。

不過部分網友則認為不用太過拘泥在非得要唸正確讀音，「不用太刻意去糾正語意，三者發音都行，沒所謂對錯」、「語言可以積非成是，沒有絕對」、「用常用的比較好，教育部的僅供考試」、「其實即使是錯的，但用大家通用的說法才能有效溝通的話，這才是正確溝通方式」、「語言是活的，不用那麼拘束，不是在考試，愛怎麼說就怎麼說」、「文字的發音本來就是依時代背景由人賦予它不同的發音意義」。

根據教育部官網解釋，「丼」的正確讀音有兩種，一種是「ㄉㄢˇ」，另一個是「ㄐㄧㄥˇ」，ㄉㄢˇ是指投物入井的聲音，ㄐㄧㄥˇ是「井」的異體。