快訊

中職／林智勝願助疫情急難家庭過難關 獲網友狂讚

他買「丼飯」被店員糾正唸法 正確讀音曝光網友驚：我都唸錯

聯合新聞網 / 綜合報導
日式料理的「丼飯」是許多人喜愛的美食之一，但「丼」字的正確讀音卻很少人知道。 聯合報系資料照片／記者蔡家蓁攝影
日式料理的「丼飯」是許多人喜愛的美食之一，但「丼」字的正確讀音卻很少人知道。 聯合報系資料照片／記者蔡家蓁攝影

相信許多人都吃過日式料理「丼飯」，但「丼」這個字你會唸嗎？一名網友日前買「牛丼」時，因為讀音的問題被店員給糾正，連一旁的高中生聽了也頻頻竊笑，讓他很感慨的說「大家都做錯的事，做久就變對了」，他在臉書上分享這段過程後引來網友熱烈的討論，許多人看了也恍然大悟的說「真是長知識了」。

原PO說前幾天晚上去買晚餐，他跟店員說「我要外帶2個大的牛丼（音同膽）飯」，店員聽了疑惑地看著他，還糾正說「那個字唸ㄉㄨㄥˋ哦」，還有幾名高中生也在一旁不停竊笑，讓原PO覺得好像是自己不識字似的。他事後在臉書「爆怨公社」表示「丼」這個字，日文唸「どん」，但中文唸「ㄉㄢˇ」或「ㄐㄧㄥˇ」，他當下只是脫口而出正確讀音，卻被糾正成通俗唸法，雖然有點錯愕，但並沒有怪罪誰的意思，但他也表示「大家都做錯的事，做久就變對了，將錯就錯吧」。

貼文引起網友廣大的討論，有人感謝原PO提供正確知識，「每日一字，又學到了」、「多謝樓主，長知識了」、「講真的我也是今天才知道正確的讀音，多了解了一件事了」、「長知識了，今日學了一課」；還有網友恍然大悟的說「我以前唸『ㄐㄧㄥˇ』還被笑說沒讀書，原來不是我沒讀書，是對方沒讀書」、「我也疑惑為什麼唸ㄉㄨㄥˋ，後來才知道是日文發音」、「原來你是對的，我跟錯唸了幾個十年『ㄉㄨㄥˋ』」。

也有人分享生活中大家比較常說到的詞彙，「就像邂逅，大家都唸邂『購』，其實實際都唸邂『厚』」、「我念高麗（ㄌㄧˊ）菜也一堆人滿頭問號」、「有人講牛仔（ㄗˇ）褲容易褪（ㄊㄨㄣˋ）色」？」、「焢（ㄏㄨㄥ）肉飯，不過我去買的時候也是會唸控肉飯，懶得跟沒學過的人爭這些，浪費時間」、「就跟新『堀』江一樣，明明念『ㄎㄨ』，一堆人念『ㄐㄩㄝˊ』」、「我也會堅持念『ㄅㄧㄢ』蝠而非『ㄅㄧㄢˇ』蝠喔」、「蛤蜊湯=誰唸隔離湯，味噌湯=誰唸味ㄘㄥ湯」。

不過部分網友則認為不用太過拘泥在非得要唸正確讀音，「不用太刻意去糾正語意，三者發音都行，沒所謂對錯」、「語言可以積非成是，沒有絕對」、「用常用的比較好，教育部的僅供考試」、「其實即使是錯的，但用大家通用的說法才能有效溝通的話，這才是正確溝通方式」、「語言是活的，不用那麼拘束，不是在考試，愛怎麼說就怎麼說」、「文字的發音本來就是依時代背景由人賦予它不同的發音意義」。

根據教育部官網解釋，「丼」的正確讀音有兩種，一種是「ㄉㄢˇ」，另一個是「ㄐㄧㄥˇ」，ㄉㄢˇ是指投物入井的聲音，ㄐㄧㄥˇ是「井」的異體。

圖擷自教育部異體字字典
圖擷自教育部異體字字典

爆怨公社

相關新聞

他買「丼飯」被店員糾正唸法 正確讀音曝光網友驚：我都唸錯

相信許多人都吃過日式料理「丼飯」，但「丼」這個字你會唸嗎？一名網友日前買「牛丼」時，因為讀音的問題被店員給糾正，連一旁的高中生聽了也頻頻竊笑，讓他很感慨的說「大家都做錯的事，做久就變對了」，他在臉書上分享這段過程後引來網友熱烈的討論，許多人看了也恍然大悟的說「真是長知識了」。

她買到大紅色口罩 照片一PO網引起網友驚呼：超想要

政府自從徵收口罩廠並實施實名制後，口罩產量逐漸增加，民眾不用瘋搶也都能買得到，還有人發現每次拿到的款式樣色都不同，彷彿尋寶一樣，不知道打開來後出現的是什麼樣的顏色。今（17）日就有女網友表示領到口罩後打開包裝一看竟然是大紅色，讓她又驚又喜，還有藥局昨（16）日就在臉書上公告今天將販售這款顏色的口罩，也讓網友直呼想買來收藏。

國道驚見「6字直白警語」跑馬燈 網推：簡單明瞭

國道上常會見到不少警告跑馬燈，提醒駕駛人要注意行車安全、不要超速、酒駕等，但這麼直白的警與不知道你有沒有看過？日前一名網友在國道看到了大大的警語只寫了六個字，卻讓其他人看到直呼「簡單明瞭」，引起不少網友熱議。

她切肉驚見「台灣」 網笑翻：高雄、台中、花蓮都是油

牛肉也可以看見台灣？一名女網友PO文表示，近日在好市多買了一塊牛梅花，回家切肉時發現，其中一片肉的形狀竟然激似台灣，照片上傳至網路後，吸引近萬名網友按讚，驚呼「真的超像！」

岳母送軟殼雞蛋「凹陷如乒乓球」 網曝：2000隻雞只產5顆

一般市面上看到的雞蛋外觀都有白色硬殼，但生蛋的母雞沒有補充足夠礦物質料，恐怕會因缺乏鈣質，產出軟殼蛋。近期有網友在網上發文分享，表示岳母送了2盒雞蛋過來，但雞蛋外殼全部都軟趴趴，外觀像是凹陷的乒乓球，令他覺得相當可怕，質疑這種蛋還能吃嗎？而貼文一出後，網友紛紛大嘆驚奇，而曾在養雞場工作的網友則透露， 2000隻雞每天只產5顆這種軟殼蛋。

見女子車禍男騎士掏出衛生棉幫止血 網友大讚貼心

衛生棉到底可不可以止血？一名男網友在論壇上分享他用衛生棉救人的故事，他說日前在路上看到一名女子車禍受傷，當時包包裡有帶著衛生棉，於是趕緊拿出來幫忙止血，雖然救護人員讚賞他做得很好，但也因為他隨身帶著衛生棉而引起關注，而貼文一出也引來許多網友的讚賞，認為原PO的行為根本就是個暖男。

網友自製「11000下黃金蛋」 作法挑戰性超越400次咖啡

聽過最近南韓超紅的「400次咖啡」嗎？現在有網友自創「11000下黃金蛋」，宛如布丁般鵝黃色的圓滑雞蛋，讓人食指大動。不過這名網友分享的作法，製作過程超有挑戰性，令不少網友直呼「我放棄」。

為喝黑咖啡…居家檢疫男「手工分離」三合一咖啡 網笑翻：絕對沒偷跑

全球新冠肺炎（COVID-19）疫情未歇，諸多國家為防堵疫情頒布封城令，或要求國民居家避疫，為打發待在家中的無聊時光，不少人會玩手機、遊戲、追劇，但也有不愛3C產品的網友，選擇把咖啡包「手工分離」，別出心裁地玩法笑翻眾人，大讚他「絕對沒有偷跑出去」。

海豹泡茶器一沖水卻成命案現場 網笑：這隻肯定是母的

產品設計除了實用性，造型發揮創意也成為吸睛重點。一名網友買了動物造型的泡茶器，沒想到水一倒下去後，畫面讓他覺得有點恐怖。

鴿子擾天線網友從淘寶買「老鷹」 一個月後全都飛進隔離屋

居於在鳥語花香的環境聽來寫意，但現實生活中每天都有鴿子不請自來，卻會引來不少麻煩。有網友難以忍受雀鳥常常飛到家中的露天天線上，決定從淘寶網購一隻「老鷹」，經過一個月觀察及驗證，證明「模型老鷹」真的有效趕走鴿子，證據是牠們都飛到隔離屋了，引來大批網友熱烈討論。

開車急剎車後無意間一個動作 竟讓他成功「脫單」

一名男網友在網路上發文分享自己脫單的過程，他說開車載著女同學外出，途中因為遇到機車闖紅燈而緊急剎車，沒想到卻因為下意識一個「護花」的動作讓兩人從朋友升級為戀人。貼文也引來許多網友的熱議，雖然有人覺得有點假，但多數的網友則大方祝福。

鄰居投訴「半夜唱歌五音不全」 釣出當事人回應：我會進步的

俗話說「千金難買好房，萬金難買好鄰居」，不少民眾害怕鄰居半夜製造噪音，影響居住的品質，日前有網友發文表示，有鄰居反應某住戶晚上10點後會自彈自唱，且五音不全，讓人不堪其擾，沒想到意外釣出該名當事者回應，照片在網上曝光，引來大批網友熱議。

熱門新聞

全聯「1神物」完美複製夜市美食 主婦瘋搶：相見恨晚！

他買「丼飯」被店員糾正唸法 正確讀音曝光網友驚：我都唸錯

日本祭出按電梯「防疫神器」 網傻眼：病毒看到也嚇跑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。