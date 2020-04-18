國道驚見「6字直白警語」跑馬燈 網推：簡單明瞭

國道上常會見到不少警告跑馬燈，提醒駕駛人要注意行車安全、不要超速、酒駕等，但這麼直白的警語不知道你有沒有看過？日前一名網友在國道看到了大大的警語只寫了六個字，卻讓其他人看到直呼「簡單明瞭」，引起不少網友熱議。

網友在臉書「爆廢公社」貼上一張圖，只見照片內的國道一如往常的有警語警示，但仔細一看發現上面寫的字超直白，寫著「你超速、爽國庫」，讓網友直呼「國道的警語什麼時候變這麼直白了？」吸引了大批網友熱議。

網友紛紛回應「昨天下班也有看到，會心一笑」、「簡單明瞭」、「不直白就有人白目啊」、「我覺得不錯欸 比較親民」、「每次上國道都在看他們還有什麼新警語」、「上次看到我一直笑」、「接地氣」但也有人表示「直白很久了」、「有一段時間了」。

另外也有人分享不同的直白警語，像是「開車酒駕，老婆改嫁」、「上次還看到不繫安全帶，小孩沒人帶」、「疲勞又駕駛，醫院近咫尺就嚇醒了」、「喝得醉醉 撞得碎碎，是我心中No.1」、「雨天開頭燈、點亮光明燈」、「貨物不綑好，荷包不會飽」。

高公局交通組主任工程司宋嵩曾表示，這些宣導內容只有交通順暢、天候還可以時才會掛出，不是經常顯現在電子板上。顯示板的字有3種顏色，有嚴重路況會用紅色；如果是提醒用黃色；宣導就用綠色，這些警語算是「宣導」，所以是綠色。

過去傳統警示語如「酒後不開車」、「開車要繫安全帶」等，對很多駕駛而言已漸「無感」，才想說改用創意警語，雖然有人認為過於驚悚，但不管如何「證實很多人注意到了警語的存在。」