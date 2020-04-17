她買到大紅色口罩 照片一PO網引起網友驚呼：超想要

政府自從徵收口罩廠並實施實名制後，口罩產量逐漸增加，民眾不用瘋搶也都能買得到，還有人發現每次拿到的款式樣色都不同，彷彿尋寶一樣，不知道打開來後出現的是什麼樣的顏色。今（17）日就有女網友表示領到口罩後打開包裝一看竟然是大紅色，讓她又驚又喜，還有藥局昨（16）日就在臉書上公告今天將販售這款顏色的口罩，也讓網友直呼想買來收藏。

台北內湖的「喜越藥局-內湖店」昨天在臉書預告今天將販售「大紅色」的成人口罩，還註記著「大紅色平面，與眾不同就看這次，兩個月來第一次」，讓人眼睛一亮，還有女網友也PO出自己買到的大紅色口罩，驚嘆的說「大紅色太亮了吧」，鮮豔特殊的顏色也引來網友們熱烈的討論，許多人都直呼「好漂亮，好想要」、「這顏色也太美了吧」、「好閃」、「看起來很喜慶哎」、「想要，但太遠了」、「啊！時間沒到不能買」、「這個顏色好浮誇…哈哈哈」、「想換一個收藏」、「這讓因為排不到只能網路預購的人情何以堪！一個比一個漂亮」。

台灣的口罩除了常見的藍色、綠色之外，之前就有人發現領到的口罩還出現黑色、鮮橘色、純白色等顏色，甚至還有豹紋、卡通圖案等樣式，口罩大廠中衛還研發出櫻桃紅、深丹寧、迷彩印花等30幾種花色，讓民眾期待每次領口罩就好像在挖寶一樣。日前有男童因為不喜歡粉紅色口罩，還讓社會上掀起了戴粉紅色也很潮的活動，更讓人見識到口罩不只能防疫，還能引領潮流。