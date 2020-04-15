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見女子車禍男騎士掏出衛生棉幫止血 網友大讚貼心

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友日前在路上看到有女子車禍受傷，他從包包裡拿出衛生棉幫忙止血，卻被其他人投以好奇的眼神，讓他很尷尬。 路透
一名男網友日前在路上看到有女子車禍受傷，他從包包裡拿出衛生棉幫忙止血，卻被其他人投以好奇的眼神，讓他很尷尬。 路透

衛生棉到底可不可以止血？一名男網友在論壇上分享他用衛生棉救人的故事，他說日前在路上看到一名女子車禍受傷，當時包包裡有帶著衛生棉，於是趕緊拿出來幫忙止血，雖然救護人員讚賞他做得很好，但也因為他隨身帶著衛生棉而引起關注，而貼文一出也引來許多網友的讚賞，認為原PO的行為根本就是個暖男。

這名男網友在《Dcard》論壇寫道之前騎車在路上時看到一名年輕女子被違規駕駛撞倒，當時有3個人停下車來幫忙，原PO也將車停在路邊過去協助，他看到女子坐在地上，腳上有一個大傷口，血還不停的冒出來，原PO擔心救護車還沒來之前她可能會失血過多，這時他想到包包裡有衛生棉，於是趕緊拿出來幫忙止血。

原PO解釋包包裡會放衛生棉是因為之前有次在外面急著要上大號，在公廁外面的門口有一台「衛生紙/衛生棉」的販賣機，結果買錯買到2片衛生棉，從那之後衛生棉就一直放在包包裡。他說印象中衛生棉好像可以拿來緊急使用，而且同樣都用在「吸血」上，應該可以救人吧，於是便從包包將衛生棉拿出來幫忙止血。

原PO熟練的拆開封膜並撕下小翅膀的貼紙，接著壓在女子的傷口上，完成後卻看到協助幫忙的3名路人露出尷尬又不失禮貌的微笑看著他，讓他覺得很尷尬。救護車很快到來，救護人員趕緊詢問傷者情況並檢查外傷，但看到女子腳上的衛生棉時愣了一下，並且很疑惑地看著他們4個男生，原PO也解釋是他拿衛生棉止血的，救護人員一聽大讚「做得好」，但隨後又提出疑問「為什麼你有衛生棉？」原PO反問「男生包包裡有衛生棉很奇怪嗎？難道你平常包包裡不會放衛生棉？」救護員說「很奇怪啊，真的不會」，頓時讓場面更加尷尬。

許多網友看完文章後都幫原PO說話，「幫女友帶的話，是滿正常的」、「就說幫女友準備或女友放的就好了」、「直接說是幫女朋友備用的，一個暖男形象立馬高大起來」、「是說衛生棉一開始就是研發來給戰爭傷兵或者醫療止血用的，後來吸血效果真的很好，就分支變成現在的樣子了」、「明明隨身攜帶衛生棉是很好的行為啊，而且一點都不奇怪，有女友的隨身帶幾片都嘛很正常」。

還有人大讚原PO的做法，「原PO幫助別人很棒，給你一個讚」、「是個比衛生紙好的選擇，衛生紙可溶啊」、「可以收原PO嗎？ 這樣我不小心忘記帶棉棉的時候就靠你了」、「我覺得你很棒欸，如果我是受傷的妹子我會覺得你很加分，怎麼會有那麼貼心的男生呢」。

更有網友也分享同樣的經驗說「原PO真的沒交過女朋友齁？我男友有跟我要幾片帶著，以防我臨時要用」、「我男友的包包裡也是衛生棉、護墊、止痛藥、髮圈」、「工具人必備工具之一，出門在外隨call即用，無需等待」、「不奇怪，我男友包裡也有，讓我以防萬一」、「我包包裡也很會隨身幫女友帶衛生棉欸，我看完覺得不會很奇怪啊」。

Dcard

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