海豹泡茶器一沖水卻成命案現場 網笑：這隻肯定是母的
產品設計除了實用性，造型發揮創意也成為吸睛重點。一名網友買了動物造型的泡茶器，沒想到水一倒下去後，畫面讓他覺得有點恐怖。
一名網友在《爆笑公社》PO文分享新買的造型泡茶器，從圖片中可見一頭海豹攀附在杯緣，看似正在享受泡水的樂趣，但畫面中紅色液體不斷中海豹的下半身滲出，讓原PO疑惑「怎麼泡起茶來突然就感覺有點恐怖」。
貼文一出引發熱議，紅色的液體讓網友好奇問「你是泡什麼茶可以泡到兇案現場」，笑回「MC來，跑去游泳」、「誰叫你泡洛神花茶的」、「這隻肯定是母的」，趁機宣導動物保育「沒有買賣就沒有傷害」。另有網友認真分析後，覺得這款造型泡茶器泡什麼都怪怪的，「洛神花＝血崩、茶葉＝偷尿尿、巧克力＝烙X」，笑說產品設計師真的很母湯。
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