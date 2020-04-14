海豹泡茶器一沖水卻成命案現場 網笑：這隻肯定是母的

真的是高手在人間！一名就讀生物科技系的女大生在臉書分享自己的作品，她將吃完的雞所剩下的骨頭「物盡其用」，組裝成標本，重現出這隻雞原本的「英姿」，但她也哀怨的說組裝過程相當困難，甚至還被教授不小心弄壞，讓她氣到大罵。照片也吸引上萬名網友按讚留言，紛紛大讚好厲害！

2020-04-10 14:53