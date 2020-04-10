房東提條件願意租金減半 他一聽嚇得秒回「馬上匯錢」

因為新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，導致有些公司行號撐不下去，員工被迫裁員、減薪或放無薪假，一些房東體諒租客有經濟壓力，紛紛表明願意少收租金，讓房客備感窩心。不過一名男網友也想跟房東討論租金問題，沒想到對方的一個條件讓他嚇得趕緊匯出房租，不再討價還價。

原PO在臉書「爆廢公社」貼出和房東的對話截圖，他想跟對方討論是否可以少收些租金，房東得知來意後問了一個問題，「你是不是還沒交女朋友呢？」原PO看了不解的問說「是還沒找到合適的，姊姊怎麼會這樣問？」房東這才表明說「我女兒呀都已經到適婚年齡了還沒交往過半個，你的體型她會喜歡，我介紹給你，成了的話以後租金都減半，你覺得如何呢？你應該不是看外表的人對吧？」一段話讓原PO看到嚇得立刻回覆「我等等就把這個月的租金匯給妳…我要準備出門上班了」。

原PO開玩笑的表示「不會為了區區幾千塊出賣肉體及靈魂」，但他也驚魂未甫的說「這篇被看到我會被房東轟出去嗎？為什麼跟佛心房東差這麼多…」似乎心裡也很期待能像其他人一樣能遇到好心的房東幫忙減少租金壓力。

貼文讓許多網友笑歪了腰，「才半價？跟她凹全額減免直接娶」、「成了還要半價，不是當女兒嫁妝喔」、「你娶了她就變金牌收租佬了，還不快上」、「跪求房東女兒照片，想知道是什麼樣的原因讓你如此驚慌失措」、「人生的機運就這樣錯過了」、「娶了少奮鬥30年欸」、「你知道你其實在跟她女兒聊嗎？」、「房東的套路很深」。