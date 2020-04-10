快訊

廣州黑人染疫爆發? 中國「黑人移工」的疫情謠言與歧視

台師大接獲首例確診當晚 3室友還住校內

房東提條件願意租金減半 他一聽嚇得秒回「馬上匯錢」

聯合新聞網 / 綜合報導
因為新冠肺炎疫情，讓許多人經濟受到影響，有些房東貼心的主動幫房客減少租金，照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片
因為新冠肺炎疫情，讓許多人經濟受到影響，有些房東貼心的主動幫房客減少租金，照片為示意圖，人物與本文無關。 圖／聯合報系資料照片

因為新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，導致有些公司行號撐不下去，員工被迫裁員、減薪或放無薪假，一些房東體諒租客有經濟壓力，紛紛表明願意少收租金，讓房客備感窩心。不過一名男網友也想跟房東討論租金問題，沒想到對方的一個條件讓他嚇得趕緊匯出房租，不再討價還價。

原PO在臉書「爆廢公社貼出和房東的對話截圖，他想跟對方討論是否可以少收些租金，房東得知來意後問了一個問題，「你是不是還沒交女朋友呢？」原PO看了不解的問說「是還沒找到合適的，姊姊怎麼會這樣問？」房東這才表明說「我女兒呀都已經到適婚年齡了還沒交往過半個，你的體型她會喜歡，我介紹給你，成了的話以後租金都減半，你覺得如何呢？你應該不是看外表的人對吧？」一段話讓原PO看到嚇得立刻回覆「我等等就把這個月的租金匯給妳…我要準備出門上班了」。

原PO開玩笑的表示「不會為了區區幾千塊出賣肉體及靈魂」，但他也驚魂未甫的說「這篇被看到我會被房東轟出去嗎？為什麼跟佛心房東差這麼多…」似乎心裡也很期待能像其他人一樣能遇到好心的房東幫忙減少租金壓力。

貼文讓許多網友笑歪了腰，「才半價？跟她凹全額減免直接娶」、「成了還要半價，不是當女兒嫁妝喔」、「你娶了她就變金牌收租佬了，還不快上」、「跪求房東女兒照片，想知道是什麼樣的原因讓你如此驚慌失措」、「人生的機運就這樣錯過了」、「娶了少奮鬥30年欸」、「你知道你其實在跟她女兒聊嗎？」、「房東的套路很深」。

原PO貼出和房東的對話截圖。 圖／翻攝自爆廢公社
原PO貼出和房東的對話截圖。 圖／翻攝自爆廢公社

房租 爆廢公社

相關新聞

房東提條件願意租金減半 他一聽嚇得秒回「馬上匯錢」

因為新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，導致有些公司行號撐不下去，員工被迫裁員、減薪或放無薪假，一些房東體諒租客有經濟壓力，紛紛表明願意少收租金，讓房客備感窩心。不過一名男網友也想跟房東討論租金問題，沒想到對方的一個條件讓他嚇得趕緊匯出房租，不再討價還價。

她開氣泡酒軟木塞噴飛撞凹天花板 網友分享慘痛經驗：險瞎眼

許多民眾喜歡喝香檳、葡萄酒、氣泡酒等小酌一番，這些酒品都是用軟木塞來當作瓶塞，但要拔取軟木塞時可要當心，因為有一名女網友在家中打開一瓶氣泡酒時，軟木塞向上噴飛將天花板撞凹了一個洞，她把照片PO上網後笑翻了一票人，許多人都不敢相信軟木塞殺傷力這麼強。

嗑完一隻雞到製成標本花了一個月 她曝光作品讓網友驚艷

真的是高手在人間！一名就讀生物科技系的女大生在臉書分享自己的作品，她將吃完的雞所剩下的骨頭「物盡其用」，組裝成標本，重現出這隻雞原本的「英姿」，但她也哀怨的說組裝過程相當困難，甚至還被教授不小心弄壞，讓她氣到大罵。照片也吸引上萬名網友按讚留言，紛紛大讚好厲害！

他曬豹紋口罩 意外釣出網友分享傳說級口罩

去藥局排隊買口罩，每次打開信封袋都像抽獎般充滿驚喜感。有一位網友在PTT上分享他一口氣拿到9個豹紋口罩，忍不住PO文問，「男生要有多高的恥力才能戴這種圖案出門？」沒想到此文意外釣出超多網友分享顏色、圖案奇特的稀有口罩，讓其他網友直呼「好羨慕」。

披薩中間為何要放「三角架」？ 網友揭真正用途：很重要

披薩是許多民眾喜愛的美食之一，想要慶祝或懶得煮飯時，叫外送披薩快速又方便，但打開盒子會發現披薩中間都會放一個小小的白色三角架，這究竟有什麼作用？一名網友在臉書上好奇的提問尋求解答，許多鄉民紛紛留言提出看法，當中也有知情的內行人提供正確答案，化解了許多人心中的疑問。

網瘋傳一張圖測腦退化症 找到這三樣東西代表沒事

社交網近日瘋傳一個小測試，聲稱玩家只要在一張圖片中找出3種東西，即能看看是否出現腦退化，你要試試嗎？

譚德塞狂罵台灣霸凌 唐綺陽揭主因：再忍一天半

新冠肺炎肆虐全球，截至今（9日）傍晚已造成近150萬人感染、逾8萬人喪命，對於新冠病毒全球大爆發，國際社會多將矛頭指向WHO秘書長譚德塞，但譚德塞反於記者會痛批台灣霸凌，對此星座專家唐綺陽表示「真不愧是水星雙魚的最後衝刺」...

4張中獎發票拿給阿嬤兌換 背後原因藏洋蔥網讚：超有心

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己將4張中獎發票給阿嬤去兌換，老人家誇說「神明知道你很孝順，每次都有對到」，不過原PO透露，其中兩張發票是跟阿姨買的，並且說出背後原因，許多網友看完直呼「滿滿洋蔥啊！」

「超前已讀」天兵家長一口氣簽完聯絡簿 笑翻網友

最近因新冠肺炎而時常可以聽到「超前部署」這個詞，但沒想到竟還有人發明了「超前已讀」。原來是一位老師在批改學生聯絡簿時，發現學生家長把聯絡簿上的家長簽名欄一口氣全簽完了，讓老師傻眼表示「第一次見證這種超前已讀」。

不怕引火警！路邊「代蒸口罩」一個喊2元 烤焦包賠

新冠肺炎(COVID-19)仍延燒，防疫用品「口罩」因供給不仍不足民眾每天使用，疫情指揮中心日前表示口罩可以用電鍋蒸後重複使用，國民黨立委葉毓蘭稱自己用氣炸鍋蒸口罩差點引發火警引發熱議，現在又有民眾發現「新興產業」出現，那就是「代蒸口罩」。

撩妹已經落伍？網紅狂撩市場阿姨 害羞「笑嗨嗨」網友全笑翻

「撩妹什麼的都太落伍，我們撩的不是妹，是阿姨與勇氣！」由五個大男孩組成的新生代Youtuber團體「Boji」，日前挑戰一句話撩妹，但有別以往都是撩年輕女孩，他們撩的是市場裡的阿姨、阿嬤，面對Boji的土味情話不僅讓地方媽媽們「笑嗨嗨」，也讓網友們全笑翻直呼「阿姨太可愛」。

像牙膏一樣一條一條的白醋？ 真面目令網友直呼長知識

說到白醋，一般人的第一印象大概都是一瓶玻璃罐裝的工研白醋，沒想到世界上竟然還有「一條一條的白醋」。有網友在PTT笨版PO文表示接到阿嬤的跑腿任務，要買「像牙膏一樣一條的白醋」，跑了三家超商才終於買到。而條狀白醋的「真面目」也令網友直呼長知識。

熱門新聞

譚德塞狂罵台灣霸凌 唐綺陽揭主因：再忍一天半

網瘋傳一張圖測腦退化症 找到這三樣東西代表沒事

雲端備份發現多年前丟失的手機出現熟悉面孔 網友全罵翻

挑口罩顏色、選大小 奧客超盧讓藥局人員快崩潰

披薩中間為何要放「三角架」？ 網友揭真正用途：很重要

日本諧星地位特別高？網揭「殘酷真相」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。