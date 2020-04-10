她開氣泡酒軟木塞噴飛撞凹天花板 網友分享慘痛經驗：險瞎眼

許多民眾喜歡喝香檳、葡萄酒、氣泡酒等小酌一番，這些酒品都是用軟木塞來當作瓶塞，但要拔取軟木塞時可要當心，因為有一名女網友在家中打開一瓶氣泡酒時，軟木塞向上噴飛將天花板撞凹了一個洞，她把照片PO上網後笑翻了一票人，許多人都不敢相信軟木塞殺傷力這麼強。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書粉絲團貼出3張照片，她從好市多買了一瓶義大利最受歡迎的氣泡酒，打算準備在家裡好好品嘗，但不知是否因為搖晃到的關係，在開瓶時軟木塞竟然噴飛，將廚房的天花板撞了一個洞，讓原PO看傻了眼，她在臉書上提醒網友們若想要飲用之前，開瓶要小心點，最好先讓氣泡酒靜置久一點再開比較安全。

原PO的烏龍事蹟也引起網友們熱烈的討論，「本來就會噴，靜置也一樣」、「是說香檳、氣泡酒本來就是瓶內高壓啊，這個放再久也沒用啊」、「抱歉，不小心笑了」、「我沒良心的笑了」、「還好沒整個輕鋼架掉下來」、「阿母一定會罵罵叫」、「哇！這衝力太強了人沒事吧」。還有人建議正確的開瓶方式，「正確開法是轉開鐵線後，要傾斜洩氣啦」、「要包一條口布啦」、「握著軟木塞的手還是要出力抵抗噴發的力道」、「妳少了洩氣的步驟」。

也有網友分享自己開軟木塞的糗事，「我年輕在國外的餐廳實習，曾經在眾多客人的餐廳裡開一罐香檳，只是輕輕一轉，軟木塞也是立刻發射到天花板，飛彈到地上，原以為要降落了，又再度彈起，最後落在某客人桌子上，全場外國人高聲歡呼，當時我超囧」、「還好是天花板，我以前彈射到眼睛差點失明」、「要壓著才能轉啦，曾經我打工時也沒壓著，直接轉然後客人的粉紅香檳直接噴掉半罐這樣」、「有開過香檳打到眼鏡過，還好眼睛沒事」。

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