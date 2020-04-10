披薩中間為何要放「三角架」？ 網友揭真正用途：很重要

披薩是許多民眾喜愛的美食之一，想要慶祝或懶得煮飯時，叫外送披薩快速又方便，但打開盒子會發現披薩中間都會放一個小小的白色三角架，這究竟有什麼作用？一名網友在臉書上好奇的提問尋求解答，許多鄉民紛紛留言提出看法，當中也有知情的內行人提供正確答案，化解了許多人心中的疑問。

這名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文說自己叫了外送披薩，但對於盒子裡放了一個白色三角架感到困惑，「有人知道披薩這個（白色三角架）到底要幹嘛的啊？疊披薩山的嗎？披薩界的賓士？」貼文一出引起許多網友們的熱烈討論，「一直以為是用來分割披薩的」、「紙盒支撐器，才能多層堆疊內有披薩的紙盒」、「吃完剔牙的」、「防止披薩變形吧」、「在測試披薩高度的看有沒有偷工減料」、「固定披薩，以及避免堆疊時壓到」

還有內行網友提供正確的答案，「預防盒蓋壓到披薩」、「不要讓披薩和紙盒碰在一起」、「很重要，怕紙板軟掉碰到披薩的」、「避免盒子壓倒披薩表面，有專利的哦」、「pizza可以重疊的東西，不然蒸氣會讓pizza蓋子直接軟掉」。

根據《維基百科》解答，這個不起眼的小物品叫做「披薩救星（Pizza saver）」，是紐約一位名叫卡梅拉·維塔勒（Carmela Vitale）的婦人發明出來的，主要是因為披薩製作出爐放入盒子後會產生熱氣，使盒子頂部變軟而壓到披薩，為了避免披薩餡料黏到紙盒上，卡梅拉研發出這個支架放在盒子中間作為支撐，避免因為盒子頂端變形而接觸擠壓內容物。這項發明最後也獲得專利，並推廣到全世界。