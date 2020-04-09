4張中獎發票拿給阿嬤兌換 背後原因藏洋蔥網讚：超有心
有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己將4張中獎發票給阿嬤去兌換，老人家誇說「神明知道你很孝順，每次都有對到」，不過原PO透露，其中兩張發票是跟阿姨買的，並且說出背後原因，許多網友看完直呼「滿滿洋蔥啊！」
原PO在文中提到，自己將4張中獎發票送給阿嬤，老人家收到開心地說「神明知道你很孝順，每次都有對到」，這時他心想:「才怪，哪來的神明！有兩張是我跟我阿姨買的...」
原PO透露，阿嬤是傳統的台灣女人，幾十年吃飯堅持要全家人吃完她最後才吃，明明沒在賺錢，爸媽、叔叔要拿錢給她都不收，於是他才想出這辦法，每2個月向家人蒐集中獎發票。
貼文一出，引來大批網友按讚留言，「超有心」、「很棒！間接的讓阿嬤可以接受」、「孝順的好方法」、「阿嬤沒有說錯啊！很孝順」、「用了最能讓阿嬤接受又能安心收下的方式付出」、「既孝順又有心的孩子」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言