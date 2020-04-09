4張中獎發票拿給阿嬤兌換 背後原因藏洋蔥網讚：超有心

有網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己將4張中獎發票給阿嬤去兌換，老人家誇說「神明知道你很孝順，每次都有對到」，不過原PO透露，其中兩張發票是跟阿姨買的，並且說出背後原因，許多網友看完直呼「滿滿洋蔥啊！」

原PO在文中提到，自己將4張中獎發票送給阿嬤，老人家收到開心地說「神明知道你很孝順，每次都有對到」，這時他心想:「才怪，哪來的神明！有兩張是我跟我阿姨買的...」

原PO透露，阿嬤是傳統的台灣女人，幾十年吃飯堅持要全家人吃完她最後才吃，明明沒在賺錢，爸媽、叔叔要拿錢給她都不收，於是他才想出這辦法，每2個月向家人蒐集中獎發票。

貼文一出，引來大批網友按讚留言，「超有心」、「很棒！間接的讓阿嬤可以接受」、「孝順的好方法」、「阿嬤沒有說錯啊！很孝順」、「用了最能讓阿嬤接受又能安心收下的方式付出」、「既孝順又有心的孩子」。