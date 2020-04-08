撩妹已經落伍？網紅狂撩市場阿姨 害羞「笑嗨嗨」網友全笑翻

「撩妹什麼的都太落伍，我們撩的不是妹，是阿姨與勇氣！」由五個大男孩組成的新生代Youtuber團體「Boji」，日前挑戰一句話撩妹，但有別以往都是撩年輕女孩，他們撩的是市場裡的阿姨、阿嬤，面對Boji的土味情話不僅讓地方媽媽們「笑嗨嗨」，也讓網友們全笑翻直呼「阿姨太可愛」。

影片中Boji到台北濱江市場挑戰「撩阿姨」，面對突如其來的撩妹話術，也讓許多阿姨招架不住，為了讓她們重拾戀愛的感覺，Boji也使出渾身解術，把阿姨們逗得掩嘴害羞甜笑，有些阿姨更反撩回去，直呼小鮮肉真的太帥，被網友稱為「老闆娘的逆襲」。

其中Boji一名團員詢問阿嬤「如果我跟妳在一起，那我們是什麼人？」讓阿嬤一頭霧水，團員進一步用台語解釋「我們倆作伙（一起），係幾系郎（一輩子）」，讓阿嬤害羞表示「三八啦」。另外Boji還大膽的撩了一名老公就在旁邊的攤販阿姨，不僅讓阿姨「笑嗨嗨」，也讓在一旁的老公、女兒笑的合不攏嘴。

Boji最後表示想讓在市場工作的阿姨們工作之餘也能夠給她們一點快樂，爆笑影片曝光也讓網友們紛紛大讚「從頭笑到尾」、「阿姨們太可愛」、「讓阿姨們回到初戀的感覺」、「假如我變成阿姨被撩，肯定超爽」、「想被撩」。