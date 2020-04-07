超商菜鳥遇客人買菸丟出「超狂3問」 網友笑瘋讚：有勇氣

超商店員在台灣號稱「除了飛不起來外什麼都會」，但在成為全能的超人店員前，可是有段需要非常努力的訓練期，其中最辛苦的就是要背起櫃檯裡那面密密麻麻的菸品品牌，對初學者且不抽菸的人來說，大概跟以前背化學元素表差不多。

有網友在Dcard分享自己初入行，還是隻菜鳥店員時曾遇到客人來買菸，即使客人報了品牌、要「芒果口味」，還指明「就在那一排」，對菸品不熟的他依然分不出到底是哪包。結果在客人連聲催促下，慌張的他看著包裝脫口就問「你是要性功能障礙、還是肺癌的、還是毒害全家人？」突如其來的問題讓客人反應不及，乖乖回答：「呃呃呃…性功能障礙」。

原PO表示，最後雖然順利完成交易，送走客人，但回想起來真的很好笑，也慶幸沒被客訴。網友也紛紛笑翻，「第一次聽到這種要求」、「看到直接笑到變智障」、「會這樣問客人也是蠻有勇氣的」、「您好，今天需要哪種病呢」、「哥抽的不是菸，哥抽的是性功能障礙」、「笑死，我是曾經有客人跟我說要某某菸，但我不知道他直接說我要性功能障礙那個」。

有網友則提醒，其實超商菸櫃上都有編號，可以請客人報編號比較快，不然也可以用手指。但也有人認為，小菜鳥找不到商品，又被客人催著要，當下就是慌了，所以「看到什麼說什麼」。

該文讓不少人想起當初入行的經歷，完全同意「菸品超難記」，更抱怨客人喜歡講簡稱，對不抽菸的店員來說根本跟天書一樣。「一開始真的超級難記，編號還會跳來跳去，找不到還會被有的客人兇」、「最討厭客人買菸只講自己聽得懂的，每次都講什麼黃長、峰欸、藍莫，還口齒不清」、「我在日本的全家打工，我們店裡的菸有將近300號，日本人也是只講這些抽菸的人懂的簡稱，明明看我是不抽菸的外國小女生，他們看我找得辛苦也只是一直不耐煩的重複簡稱，好像告訴我號碼會死全家一樣」。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康