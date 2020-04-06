保持社交距離 她實測無接觸外送服務「雞排被丟水溝蓋上」

隨著新冠肺炎疫情持續，消費者也減少外出，有的人因為有不確定的感染風險，必須在家進行防疫的自我照護管理，外送美食平台在這波疫情中，也順勢推出「無接觸外送服務」，在Dcard論壇上，就有網友真的實測這項服務，但結果引來許多不同意見的評論。

各大外送美食平台為了落實防疫保持社交距離的要求，讓消費者在結帳時可以直接在App上選擇讓外送員將餐點「放在門口」或「放在大廳」，或是等外送員把餐點送達時，消費者可以開啟線上通話，指定將餐點放置於指定位置。

然而，有網友卻在Dcard上分享了她的慘況，體驗完這項無接觸服務後，下場卻是沒得吃。她發文表示，在電話中，她請外送員把餐點放在一樓門口，結果下樓去拿時，發現雞排被丟在水溝蓋上，外面的塑膠袋也都沾上泥巴了，加上雞排處於不是密封的狀態，根本就不敢吃了。

另外，她點的飲料也破掉，只剩半杯，剩下的塑膠袋裡都是流出來的飲料，她和業者客服反應，也只有退款而已。不少網友看了她的遭遇留言表示，「這素質太差了吧」、「是停都不停，直接騎過去就仍在地上了嗎？」、「不開心就不要做呀，幹嘛這樣浪費客人的食物。」

發文者則回應大家說「電話中外送員是說東西放了他就會離開，不曉得他是怎麼處理的，我聽到他車子離開就下去拿了。」還有網友指出，美食平台的App說明欄寫著，「外送員會站在指定地點旁邊一公尺以上的地方，看顧客拿走東西再離開。」

但也有人認為，先不要那麼快下定論，搞不好非外送員的錯，也有可能是哪個路人亂踢亂丟的？「覺得倒下去的機率比較大，很明顯是有點力道才會連飲料都破掉」、「是不是其他住戶出門的時候踢掉的呀？」

也有同樣做兼差外送的網友在底下留言表示，通常無接觸取餐，客人都會指定放哪，比方吊在機車上或外面桌上，「如果沒有特別指定，外面又沒地方放，就只能幫你放地上了。」