快訊

直播／奧捷團確診疫情擴大 指揮中心記者會下午2時舉行

上蹲式馬桶一開門驚見這景象 網友嚇傻：不敢用

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友在公廁看到蹲式馬桶上方擺了一張挖空的塑膠椅，讓他看了超傻眼。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」
一名網友在公廁看到蹲式馬桶上方擺了一張挖空的塑膠椅，讓他看了超傻眼。 圖／翻攝自「爆廢公社公開版」

外頭的公共廁所通常可分為坐式和蹲式兩種，許多人在外上廁所都會擔心衛生問題，因此大多選擇蹲式，不過有些人可能行動不便或者不適合久蹲，就會選擇坐式使用。一名網友在上公廁時赫然發現其中一間蹲式廁所裡竟然擺了一張挖空的塑膠椅，讓他覺得很稀奇，拍下照片PO到臉書上，也引來許多人的關注。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出一張公廁蹲式馬桶的照片，他說「隔壁坐式馬桶故障，打開蹲式馬桶的門一看，我竟然眼眶泛淚，心想，怎有那麼貼心的人，怕蹲久腳會麻，還特地製作一張貼背椅，好讓後面使用的人，可以好好享受短暫又舒服的美好時間。」

從照片裡看到蹲式馬桶上擺了張塑膠椅，中間則挖了一個洞，正好對準下方的馬桶，讓不方便久蹲的民眾也能坐著上廁所，原PO笑說這樣的擺設真的很貼心，長寬高都符合人體工學。

有趣的畫面引起網友們的熱議，有人稱讚是很有創意的想法，「突然覺得是很棒的設計耶，對於一些身障人士，這種蹲式他們無法使用，坐式也不見得每個地方都有」、「這對腳不方便的人，真是個不錯的想法」。不過絕大多數的人還是對這樣的設計敬謝不敏，「髒到我不敢坐」、「椅子坐下去不爆掉才怪」、「這坐下去真的就是跌進屎坑了」、「萬一塑膠椅不堅固，坐下去裂開就好笑了」、「會刮傷啦！母湯喔」、「水會彈上來」、「彈的到處都是的概念」、「心理因素可能會大不出來」。

馬桶 爆廢公社

相關新聞

上蹲式馬桶一開門驚見這景象 網友嚇傻：不敢用

外頭的公共廁所通常可分為坐式和蹲式兩種，許多人在外上廁所都會擔心衛生問題，因此大多選擇蹲式，不過有些人可能行動不便或者不適合久蹲，就會選擇坐式使用。一名網友在上公廁時赫然發現其中一間蹲式廁所裡竟然擺了一張挖空的塑膠椅，讓他覺得很稀奇，拍下照片PO到臉書上，也引來許多人的關注。

一天存5枚50元硬幣達35.4萬 網友一看嚇傻：恐三分之一是假的

不少人會習慣將零錢存入小豬存錢筒中，即使是不起眼的銅板硬幣，也可能在積少成多下，有機會存到一筆數目不小的存款。昨（4）日就有一名網友在臉書《 爆廢公社公開版 》中PO文提到，他對存了快4年的2隻半豬公給「開腸剖肚」，沒想到存款竟超過35萬元，讓他在辛苦算錢之餘還是開心直呼「要算超久！」

維力炸醬能配什麼一起吃？ 網大讚1搭配神法：真心不騙

台灣泡麵種類眾多，不少人要出國時都會囤好幾包在行李箱中，就是為了能在異地一解「家鄉味」，其中「維力炸醬麵」更是許多人心中的經典好滋味，當中的醬包更是夯到業者直接獨立出來罐裝販售。對此，昨（4）日就有一名網友在PTT上PO文提到，自己到超商買東西時，赫然發現有單賣罐裝的維力炸醬，準備要結帳時，因為想不到除了搭配泡麵以外還有什麼用途，所以就索性的放回架上，但回家後卻一直想「到底能搭配什麼」，於是就好奇詢問廣大網友「維力炸醬麵的醬料能配什麼一起吃？」

居家檢疫包比一比！這2市食物多到像普渡 還有縣市走身心靈路線

新冠肺炎在全球造成大流行，為了防止疫情在台灣蔓延，政府要求自3月19日起，所有從外國入境民眾皆須配合居家檢疫14天，而各縣市政府也提供檢疫包給民眾，就有一名女網友在臉書上分享多個縣市檢疫包的內容物，除了口罩、食物外，還有些特殊的東西讓網友看了直呼太有趣，照片一出也讓其他鄉民比較起哪個地方的檢疫包比較好。

愚人節坦白遊戲男答應不計較 女友答一個日子他綠了

很多人說4月1日愚人節是表白時刻，因為對方拒絕，都可以解釋只是開玩笑。台灣一名男網民就和女友玩一個坦白的遊戲，說出「去年有沒有在哪一天出軌」，想不到女朋友的答案，讓台男瞬間崩潰。

為防疫日本大學改辦線上畢業典禮 網見現場照片狂歪樓

科技發展日新月異，未必人人都追得上或懂得欣賞。在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情下，日本一間大學最近採用破格的遠距離方式舉行畢業禮，以機械人代替留守家中的畢業生領取證書，惟意外演變成「靈異場面」，笑倒大批網民。

外送蚵仔煎沒附醬！熊貓客服神回覆讓網友傻眼：沒吃過？

美食外送興起，不少人曾有使用有經驗，甚至有與客服交手的經歷。有網友近日透過美食外送app訂購蚵仔煎，卻在與客服溝通時遇到難題，讓她忍不住吐槽「你沒吃過蚵仔煎對吧」。

香菜vs皮蛋誰最討厭？ 網答案多投它：根本邪教

世界上有各種食物，每種食材都有它獨特的外表、口感與味道，但不是每個人都能接受，對此有網友好奇詢問「香菜和皮蛋哪個比較討人厭」，貼文引發眾人熱議。

白飯一盤？爭鮮愚人節限定百元餐盒 網友打開超驚喜

知名連鎖迴轉壽司《爭鮮》推出外帶餐盒多年，近日為因應新冠肺炎疫情，加上呼應愚人節檔期，更順勢推出「飯裡藏鮮」餐盒，只供應到4/10，每盒定價100元。這款愚人節限定的餐盒表面雖不起眼，只有一層白飯，但底下其實鋪滿「彩蛋」，只有翻開白飯那刻才能看見底下放了什麼真材實料。而看不見內容物的驚喜感也讓網友表示：像刺激大冒險、好有創意。

家裡廁所有「小便斗」很常見嗎？ 網指關鍵：大坪數豪宅都有

在公共場所的男廁通常都會有「小便斗」的設計，但在家中卻不常見，一般人家裡廁所的馬桶設計都還是以「坐式」馬桶居多。不過日前一名網友在PPT中PO文提到，他第一次去到朋友家，借對方家中的廁所使用時，赫然發現有「小便斗」的設計，這讓他感到相當不可思議，但是朋友卻認為有這樣的設計「很正常」，因此讓原PO好奇的詢問廣大網友「家裡有小便斗很常見嗎？」

抗疫神曲《馬的肺炎你真不思議》爆紅 網驚：蔡依林是妳？

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，全球超過66萬人確診，死亡人數破3萬，面對疫情發展，有網友翻唱蔡依林《馬德里不思議》一曲，且將歌名改為《馬的肺炎你真不思議》，影片上傳至youtube，短短4天超過35萬人觀看，成為新一代抗疫神曲。

她將爸爸存一年小豬存錢筒「剖開」 細算後金額竟超過13萬

不少人會習慣將零錢存入小豬存錢筒中，在積少成多的情況下，幾年後就有機會存到一筆數目不小的存款。就有一名網友昨（28）日在爆廢公社中PO文提到，最近爸爸將養了一年的小豬存錢筒給「殺了」，雖然讓原PO相當捨不得，不過因為小豬真的再也「吃不下」，沒想到將「豬肚剖開後」，裡頭存款竟超過13萬元，不禁讓原PO驚呼「有人也是這樣累積的嗎？」

熱門新聞

陳時中欽點女記者客語宣導防疫 甜美聲音身分揭開了

維力炸醬能配什麼一起吃？ 網大讚1搭配神法：真心不騙

為何民眾不怕疫情連假塞爆墾丁？ 網友提1關鍵原因

一天存5枚50元硬幣達35.4萬 網友一看嚇傻：恐三分之一是假的

上蹲式馬桶一開門驚見這景象 網友嚇傻：不敢用

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。