上蹲式馬桶一開門驚見這景象 網友嚇傻：不敢用

外頭的公共廁所通常可分為坐式和蹲式兩種，許多人在外上廁所都會擔心衛生問題，因此大多選擇蹲式，不過有些人可能行動不便或者不適合久蹲，就會選擇坐式使用。一名網友在上公廁時赫然發現其中一間蹲式廁所裡竟然擺了一張挖空的塑膠椅，讓他覺得很稀奇，拍下照片PO到臉書上，也引來許多人的關注。

原PO在臉書「爆廢公社公開版」貼出一張公廁蹲式馬桶的照片，他說「隔壁坐式馬桶故障，打開蹲式馬桶的門一看，我竟然眼眶泛淚，心想，怎有那麼貼心的人，怕蹲久腳會麻，還特地製作一張貼背椅，好讓後面使用的人，可以好好享受短暫又舒服的美好時間。」

從照片裡看到蹲式馬桶上擺了張塑膠椅，中間則挖了一個洞，正好對準下方的馬桶，讓不方便久蹲的民眾也能坐著上廁所，原PO笑說這樣的擺設真的很貼心，長寬高都符合人體工學。

有趣的畫面引起網友們的熱議，有人稱讚是很有創意的想法，「突然覺得是很棒的設計耶，對於一些身障人士，這種蹲式他們無法使用，坐式也不見得每個地方都有」、「這對腳不方便的人，真是個不錯的想法」。不過絕大多數的人還是對這樣的設計敬謝不敏，「髒到我不敢坐」、「椅子坐下去不爆掉才怪」、「這坐下去真的就是跌進屎坑了」、「萬一塑膠椅不堅固，坐下去裂開就好笑了」、「會刮傷啦！母湯喔」、「水會彈上來」、「彈的到處都是的概念」、「心理因素可能會大不出來」。