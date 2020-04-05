一天存5枚50元硬幣達35.4萬 網友一看嚇傻：恐三分之一是假的

不少人會習慣將零錢存入小豬存錢筒中，即使是不起眼的銅板硬幣，也可能在積少成多下，有機會存到一筆數目不小的存款。昨（4）日就有一名網友在臉書《 爆廢公社公開版 》中PO文提到，他對存了快4年的2隻半豬公給「開腸剖肚」，沒想到存款竟超過35萬元，讓他在辛苦算錢之餘還是開心直呼「要算超久！」

原PO在文中表示，他對自己存了快4年的「超大號」豬公存錢筒「大開殺戒」，結果經過他一番努力的計算後，總存款竟然高達35.4萬元，隨後他也解釋是為了「殺豬公救經濟」。從原PO貼出的「壯觀金幣海」中可發現，所有的硬幣幣值都是50元，其中20排乘以17排都是1000元，金額就來到了34萬元，再加上剩下的硬幣一共算出了35.4萬元的超高金額，至於「假硬幣」的數量共有16枚，原PO有坦言，幸好有「硬幣存款機」否則一定要「搞很久」。

PO文一出後，立刻引來大批網友熱議，許多網友都佩服原PO有這樣的毅力，「這樣居然有35萬，真的好強」、「聽錢的聲音就是療癒」、「原來存4年就可以買勞力士了」、「太強大了」、「希望能像你一樣存那麼多隻」、「存到這樣真的要很有毅力」、「這樣算一算差不多一天要存5枚50元才夠欸，對很多人來說應該很難做到」、「這樣的量會讓存款機壞掉吧」、「這樣一天要存200-300，一個月大約6000-9000，一年大約72000-108000」。

不過也有網友發現可能有「1/3都是假的」，並提醒還是不要存50元硬幣比較好，「現在市面上有很多都假的，如果要存小豬筒的話，還是不要存50元比較保險」、「市面上很多假的50元硬幣，如果這裡面有一半都假的那就慘了」、「最好不要存50，這樣是假的那就哭了」、「我現在都不存50了，太多假的」。

其中20排乘以17排都是1000元，金額就來到了34萬元。圖擷自 爆廢公社公開版