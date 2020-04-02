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為防疫日本大學改辦線上畢業典禮 網見現場照片狂歪樓
科技發展日新月異，未必人人都追得上或懂得欣賞。在新型冠狀病毒（COVID-19）疫情下，日本一間大學最近採用破格的遠距離方式舉行畢業禮，以機械人代替留守家中的畢業生領取證書，惟意外演變成「靈異場面」，笑倒大批網友。
因應疫情，各地多間學府實施線上教學，也紛紛取消畢業禮避免人群聚集。日本BBT大學上周六（3月28日）在酒店舉行了一場「沒有畢業生的畢業禮」，4名畢業生代表在家遠程操作一款名為「newme」的機械人，其餘畢業生則使用zoom線上觀看典禮。機械人由一部平板電腦和四輪支架組成，更會穿上畢業袍，務求盡量仿真。
畢業禮期間，每當主持人叫到學生的名字時，相關學生在家使用zoom時的「樣貌」隨即出現在機械人的「臉」上，校長便會頒發畢業證給「有臉有腳」的「newme」機械人。這個畢業禮體驗前所未有，有畢業生感慨表示，「我從沒想過自己會這樣參加畢業典禮。本人不在場，卻能在公共場合領畢業證書」。
不過，有香港網友看過畢業禮照片後卻形容相當詭異，「以為電子僵屍」、「可以拍鬼片」，又指現場猶如追悼會般；有人甚至想起電影《回魂夜》中的李奶奶，出現在電視機畫面的經典一幕。
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文章授權轉載自《香港01》
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