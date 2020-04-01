外送蚵仔煎沒附醬！熊貓客服神回覆讓網友傻眼：沒吃過？

美食外送興起，不少人曾有使用有經驗，甚至有與客服交手的經歷。有網友近日透過美食外送app訂購蚵仔煎，卻在與客服溝通時遇到難題，讓她忍不住吐槽「你沒吃過蚵仔煎對吧」。

台灣美食蚵仔煎，除多料多鮮美，最重要的就是淋於其上，具有畫龍點睛妙用的醬汁，但有網友抱怨，她透過Foodpanda送來蚵仔煎，竟少了一味！沒有醬汁就像失去靈魂，於是她立刻向Foodpanda的客服反應，沒想到對方查詢後表示「店家沒有告知會提供醬」、「若有需要請在備註欄告知店家為您準備」，讓她傻眼大呼「我該如何讓胖達的客服理解，蚵仔煎的醬非常重要！！！」

網友貼出與客服的對話，對於醬汁需備註才有一事相當傻眼。 圖／翻攝自爆廢公社

客服完全狀況外的回覆令網友相當憤慨：「沒有醬比沒有蚵仔，還不能接受」、「這我會氣死」、「蚵仔煎沒有醬，跟珍珠奶茶沒有珍珠一樣」、「所以我說那個醬汁呢？沒有醬汁的蚵仔煎，根本不是完整的」、「上次遇到吳博義客服也不懂涼麵的醬有多重要」。

不過有網友表示，Foodpanda的客服大部分是馬來西亞人，應該是文化差異才不懂醬對蚵仔煎有多重要，建議原po下次直接連繫店家處理，有人還現場教學，原po這樣的情況該如何讓馬國客服理解：「妳的案例要跟客服說：這就像是Rojak沒加醬，Laksa沒放椰奶，椰漿飯沒給sambal，他應該就能理解了」。