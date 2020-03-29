家裡廁所有「小便斗」很常見嗎？ 網指關鍵：大坪數豪宅都有

在公共場所的男廁通常都會有「小便斗」的設計，但在家中卻不常見，一般人家裡廁所的馬桶設計都還是以「坐式」馬桶居多。不過日前一名網友在PPT中PO文提到，他第一次去到朋友家，借對方家中的廁所使用時，赫然發現有「小便斗」的設計，這讓他感到相當不可思議，但是朋友卻認為有這樣的設計「很正常」，因此讓原PO好奇的詢問廣大網友「家裡有小便斗很常見嗎？」

原PO在文中表示，他最近第一次到朋友家去作客，當他走進對方家中的廁所時，發現朋友家中居然有「小便斗」，這與他平時的印象不太相同，於是詢問朋友後，對方卻回答「這不是很正常嗎？」這讓原PO感到相當疑惑並說道「是我的見識太淺還是有小便斗是真的很稀奇？有人家裡也有小便斗嗎？」

PO文一出後，立刻引來眾多網友熱議，許多網友紛紛回應「家裡有小便斗真的不常見，通常都是坐式的吧」、「要看屋齡」、「這樣不是還要再多刷一樣嗎，多麻煩」、「不懂裝這個的意義在哪，可以同時有人上廁所嗎？」、「一般的公寓和華厦都比較少見」、「家裡如果有蹲式馬桶也很稀奇」。

不過也有許多網友表示自己家中有安裝小便斗，甚至認為比坐式馬桶還方便，「這很常見吧，很好洗又方便」、「有小便斗真的超方便的，會臭就在旁邊弄個洗衣粉的水就好」、「很多老家三合院或舊透天都有啊，大樓公寓考慮坪效就不會裝」、「以前家裡就是小便斗加蹲式馬桶，後來換坐式馬桶才拆掉的」、「我家也想裝，太慢跟建商說，就來不及了」、「我家也有，這很方便欸，不用徒手掀馬桶蓋」。

更有網友指出其實有小便斗的房子，幾乎都是坪數比較大的豪宅才會有，「很多豪宅都有小便斗啊」、「大坪數豪宅很多都會附，對一般家庭而言算少」、「有錢人家才有，這是常識」、「廁所夠大就有啊」、「很多有錢人家的房子都有，就是一個坐式一個便斗，剛好可以一起使用，因為廁所的坪數夠大」。