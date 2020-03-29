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她將爸爸存一年小豬存錢筒「剖開」 細算後金額竟超過13萬

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友PO文提到，最近爸爸將養了一年的小豬存錢筒給「殺了」，沒想到將「豬肚剖開後」，裡頭存款竟超過13萬元。圖擷自爆廢公社
一名網友PO文提到，最近爸爸將養了一年的小豬存錢筒給「殺了」，沒想到將「豬肚剖開後」，裡頭存款竟超過13萬元。圖擷自爆廢公社

不少人會習慣將零錢存入小豬存錢筒中，在積少成多的情況下，幾年後就有機會存到一筆數目不小的存款。就有一名網友昨（28）日在爆廢公社PO文提到，最近爸爸將養了一年的小豬存錢筒給「殺了」，雖然讓原PO相當捨不得，不過因為小豬真的再也「吃不下」，沒想到將「豬肚剖開後」，裡頭存款竟超過13萬元，不禁讓原PO驚呼「有人也是這樣累積的嗎？」

原PO在文中表示，近日爸爸打算將養了一年的小豬存錢筒給「殺了」，但是因為爸爸不忍心下手，所以才由原PO「代勞」。原PO將原本又肥又重的小豬「剖開後」，經過一番計算，存款竟然高達「拾參萬貳仟肆佰捌拾柒元（132,487元）」。只見照片中，光50元就有11排，10元硬幣更有25排，一旁還有多到數不清的千元大鈔和500元紙鈔，數量實在多到相當驚人，讓人忍不住讚嘆這超強的存錢功力。

PO文一出後，立刻引來大批網友瘋狂討論，紛紛大讚回應「還存千元鈔，真是富爸爸」、「能存到這樣真的很不容易」、「光靠小豬存錢筒也能存到13萬真的很強」、「看到吃鈔票的豬，真的甘拜下風」、「小豬吃太好了，都吃千元鈔」、「這應該算是神豬了吧」、「所以如果再多存個幾年，是不是會變成百萬富翁？」、「所謂積少成多的概念」、「一年13萬真的很多，就算不存在小豬存錢筒，很多人也沒辦法存到那麼多」、「最好不要存50元，因為50元硬幣很多都假的，拿去銀行也不一定換得成」。

爆廢公社

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