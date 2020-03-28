出門順手抓兩片「黑色口罩」她到公車站發現真相糗爆了

面對新冠肺炎(COVID-19)的侵襲，一般民眾可以自保的方法像是勤洗手、戴口罩，避免到人多的場所，現在出門搭乘大眾運輸時，幾乎民眾也會戴上口罩降低病毒傳染機率，一名女網友在臉書分享，出門前她順手抓了兩片「黑色口罩」出門，沒想到到公車站時，她才發現根本不是口罩，讓她尷尬到不知道怎麼辦才好。

臉書「爆怨公社」有一名女網友發文分享，自己出門前迷迷糊糊的順手抓了2片「黑色口罩」，結果到公車站時才發現，這兩個黑色包裝的東西其實是「衛生棉」，她當下又糗又尷尬，也無奈地問「怎麼上公車？」。

部分網友看完笑翻「你不說，我ok」、「這也有抗菌的效果吧，加減用XD」、「對不起我笑了」、「之前有看到國外用尿布，所以這個應該也可用」、「反正都帶了 戴吧」、「貼上去司機應該會給過XD」但也有人認為「到底哪裡像口罩了」、「明顯是衛生棉呀」、「在想你是不是今早沒洗把臉就出門，這一看就是衛生棉啊」