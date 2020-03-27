50元硬幣國父像旁多一人 網友一看大驚：這有收藏價值

當你拿到硬幣時會特別注意是真是假嗎？一名網友在臉書PO出自己收到的50元硬幣，在正面國父肖像旁邊竟然多了一個人像，奇特的畫面讓他不知道這枚硬幣到底是不是偽幣。照片一出引來許多網友好奇的討論，還有人開玩笑的說原PO是拿到「隱藏版」。

原PO在臉書「爆廢公社二館」PO出一張照片表示收到一枚50元硬幣，但怎麼看怎麼怪，原來在國父像旁邊多了一個人像，原PO說他沒有修圖，硬幣上面的確是多了一個人，比例上比國父像小一點，他檢查了硬幣其他地方認為應該是真的，於是上網詢問網友「這是去年最新款的嗎？旁邊小人是誰？有誰可以跟我說嗎？」

有網友認為旁邊的人像看起來很像蔣經國，「國父+經國先生？」、「旁邊的感覺像蔣經國」、「笑死，旁邊人頭應該是蔣經國」，還有人搞笑的說「50元有出背後靈紀念幣嗎？」、「旁邊是隨扈」、「路人，不小心入鏡了」、「亂入的，別擔心」、「是換到代幣喔？」、「顯靈了」、「這個假的，我用真的50塊跟你換，快點私訊我」。

更有網友認為這枚硬幣有收藏的價值，「隱藏版50元，讓給我」、「這個可收藏，我50元收」、「限定版只有你有的」、「是假幣還是印錯？如果印錯有收藏價值」、「拿去台灣銀行問看看，真的就留著紀念」、「收藏起來，這以後價錢不得了」、「如果是真幣的話，這種叫NG錢幣（也有紙鈔），有的收藏家會願意出錢收藏」。