泰國人「超狂防疫距離」系列梗照 網笑：最佳示範

全球籠罩在新冠肺炎(COVID-19)的陰霾下，泰國近來的病例激增，每天幾乎都增加超過百例確診，累積至今共有934人確診，4人喪命，不過雖然疫情嚴峻，泰國人還是不改樂天本性，有臉書傳出了一系列的「泰國人防疫距離」照片，讓人不經想笑「泰國人真的很煩，每次都那麼有梗」。

泰國人的防疫距離KUSO照，讓人不經想笑。 圖／那一年我們在曼谷 - 曼谷幫

為了避免新冠肺炎疫情擴大，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）宣布，泰國將從今天(26日)到4月30日進入緊急狀態，所有陸海空口岸禁止外國旅客入境，除了外交官、國際貨運運輸業者以及有泰國工作證的外國人例外，而泰國人仍可以返國，而曼谷捷運強制所有乘客必須戴口罩才能進站。

泰國政府日前也從3月18日到月底，全面關閉所有娛樂場所、各級學校和運動場館，曼谷市政府更是宣布從3月22日到4月12日關閉全市百貨公司、美容沙龍和遊樂場等等，能正常營業的僅有傳統市場、超商和超市，泰國近來路上街頭也變得冷清許多。

不過雖然疫情嚴峻，泰國人還是保持樂天的個性，臉書「那一年我們在曼谷 - 曼谷幫」貼出了一系列泰國人幫您示範何謂最完美的防疫距離，只見照片中有看似服務櫃檯填寫資料的民眾，依照著地上的指標使用「軟骨功」填寫資料，還有飲料店用「小台四輪車」遞飲料給客人、共乘機車駕駛和民眾坐在前後最遠的兩端、甚至還有要給化緣和尚的捐款也要「有禮貌不失距離」，畫面讓人覺得相當有趣。

泰國人的防疫距離KUSO照，讓人不經想笑。 圖／那一年我們在曼谷 - 曼谷幫

泰國人的防疫距離KUSO照，讓人不經想笑。 圖／那一年我們在曼谷 - 曼谷幫

網友看到也笑翻「泰國人真的很狂，笑死，防疫最佳示範」、「泰國人真的很煩，每次都那麼有梗」、「對待疫情很認真的國家」、「這個真的笑翻我」、「走了，回去泰國好安全！」、「請保持安全距離」。