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為什麼指揮中心記者會桌上有橘子？ 真相笑翻大批網友

聯合新聞網 / 綜合報導
指揮中心記者會開始前桌上擺放疑似橘子的物體。圖擷自Dcard
指揮中心記者會開始前桌上擺放疑似橘子的物體。圖擷自Dcard

23日中央流行疫情指揮中心記者會開始前，有不少網友守著直播，並在網路討論區發問怎麼與會人員桌上一人發一顆橘子，讓許多網友熱烈討論，直到記者會開始，工作人員拿起「橘子」時，網友才驚覺那是麥克風。

當日疫情指揮中心記者會開始前，每個人的桌上都擺了個圓圓黃黃的物體，乍看之下很像橘子，引發網友討論。也有網友上Dcard發文：「有人說補充維他命身體健康，有人猜是公關品，有人猜中午便當剩下的，有人說這時節的橘子不好吃」。

工作人員拿起才發現是麥克風。圖擷自Dcard
工作人員拿起才發現是麥克風。圖擷自Dcard

網友議論紛紛許久，直到工作人員拿起「橘子」來測試音量，才驚覺「人家是：麥、克、風」，笑翻大批網友，紛紛留言：「真的超像！」還有網友搞笑留言：「麥克風：偽裝成功」、「這是一顆間諜橘子」。

另有網友反應慢半拍，記者會進行到一半，才在直播下留言發問「為什麼大家桌上有橘子？」另一位網友迅速回覆：「那是麥克風」。這一幕正好被多名網友截圖PO上Dcard，甚至被做成梗圖，意外為嚴肅的疫情記者會帶來令人會心一笑的話題。

有網友發問被截圖。圖擷自Dcard
有網友發問被截圖。圖擷自Dcard

Dcard 新冠肺炎 疫情 直播 記者會

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