為什麼指揮中心記者會桌上有橘子？ 真相笑翻大批網友

長輩都喜歡在家裡種些花花草草，除了消磨時間也陶冶心情，但一名女網友卻抱怨爸爸老是拿她的東西來發揮創意做東西，日前爸爸又拿了她的一樣東西來做成盆栽，還拍下照片給她看，讓這名女網友看了很無言，只不過這個盆栽卻讓網友看了毛毛的。

2020-03-20 11:53