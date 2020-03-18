這款罐頭當兵才能吃到！阿兵哥曝美味：超下飯

服兵役是大部分男性都必須經歷的人生歷程，其中也會遇到不少令人難忘的回憶，近日有網友分享一張「紅燒牛肉罐頭」照片，勾起許多人的回憶，不少人都大讚這款罐頭超級下飯。

一名網友在PTT發文表示，當過兵的人應該都吃過一款「紅燒牛肉罐頭」，但吃起來不像牛肉，反而像豬肉製作而成，他開玩笑地表示「還是我們單位都是用豬肉裝成牛肉啊？軍中用的是哪種牛啊？有沒有相關八卦？」

不少男網友看到照片後，紛紛勾起了當兵時期的回憶，留言表示「真的是吃粗飽的」、「煮成紅燒牛肉就可以配好幾碗飯吃」、「好吃，我爸之前煮泡麵幫我加這個」、「這個超好吃，只要煮紅燒牛肉就吃好幾碗」。

但也有網友表示當兵時沒吃過這款罐頭，讓他們遺憾不已，「我當一年兵也沒吃過，我阿公一直問我有沒有吃到」、「當一年兵沒吃到這個，有點小遺憾」。