網曝日本最難到的觀光景點 搭渡輪直升機也未必能到

一位民眾在網上表示，許多人到日本自助旅遊，但也好奇有哪個觀光景點最難抵達，對此有網友指出，電影《你的名字》的取景點青島村得先到八丈島轉乘，且常遇渡輪停駛，直升機的座位也少，是最難抵達的景點之一。

有民眾在Ptt八卦板提到，日本是自助旅遊的新手村，他好奇當中有哪個觀光景點是最難到達的，而他自己先點名認為恐山很難到達，不過朋友認為有巴士路線不算難，至於富士山通常則是旅行團處理，困難度算還好，因此他向網友詢問「若其他打開 GOOGLE 地圖看到的小離島村不算的話，日本哪個觀光景點最難到達？」

文章一出，就有網友表示，恐山非常漂亮，在不考慮封山時期的話，搭巴士就能抵達，屬於簡單的景點，網友也指出，若是單一景點最難的話應該就是電影《你的名字》的取景點青島村。他說明，若要抵達此處得先到東京外海的八丈島，接著轉搭座位極少的直升機或是常常停駛的渡輪，因此青島被他視為是所有日本景點抵達困難度前三名。

而其他人則指出，從東京去就要一整天的小笠原群島，也是抵達困難度很高的景點之一，不過這名網友認為，小笠原群島雖然要搭整整一天的船，但很少停開，最多是提早或是延後出航，且到此地的觀光客算多，島上住宿點也多，與船常常沒開又沒超市，住宿點也少的青島村相比算是較為簡單的景點。