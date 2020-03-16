網曝日本最難到的觀光景點 搭渡輪直升機也未必能到

聯合新聞網 / 綜合報導
日本青島村交通不便難抵達。圖片來源／ google map
日本青島村交通不便難抵達。圖片來源／ google map

一位民眾在網上表示，許多人到日本自助旅遊，但也好奇有哪個觀光景點最難抵達，對此有網友指出，電影《你的名字》的取景點青島村得先到八丈島轉乘，且常遇渡輪停駛，直升機的座位也少，是最難抵達的景點之一。

有民眾在Ptt八卦板提到，日本是自助旅遊的新手村，他好奇當中有哪個觀光景點是最難到達的，而他自己先點名認為恐山很難到達，不過朋友認為有巴士路線不算難，至於富士山通常則是旅行團處理，困難度算還好，因此他向網友詢問「若其他打開 GOOGLE 地圖看到的小離島村不算的話，日本哪個觀光景點最難到達？」

文章一出，就有網友表示，恐山非常漂亮，在不考慮封山時期的話，搭巴士就能抵達，屬於簡單的景點，網友也指出，若是單一景點最難的話應該就是電影《你的名字》的取景點青島村。他說明，若要抵達此處得先到東京外海的八丈島，接著轉搭座位極少的直升機或是常常停駛的渡輪，因此青島被他視為是所有日本景點抵達困難度前三名。

而其他人則指出，從東京去就要一整天的小笠原群島，也是抵達困難度很高的景點之一，不過這名網友認為，小笠原群島雖然要搭整整一天的船，但很少停開，最多是提早或是延後出航，且到此地的觀光客算多，島上住宿點也多，與船常常沒開又沒超市，住宿點也少的青島村相比算是較為簡單的景點。

觀光景點 直升機 東京

延伸閱讀

狂！招租出奇招「屋內搬入太空艙」 網朝聖：情侶吵架就去睡

環狀線列車進站 女大生親見防疫這一幕覺得超暖：我愛台灣！

已提升旅遊警示他仍堅持出國 醫怒嗆：去一個不夠還去第二個

堅持出國染疫醫提「自費治療」 喊：再不管制會更多

相關新聞

網曝日本最難到的觀光景點 搭渡輪直升機也未必能到

一位民眾在網上表示，許多人到日本自助旅遊，但也好奇有哪個觀光景點最難抵達，對此有網友指出，電影《你的名字》的取景點青島村得先到八丈島轉乘，且常遇渡輪停駛，直升機的座位也少，是最難抵達的景點之一。

藥局張貼字條告知沒口罩 網見歪樓「大口！你死定了！」

隨著口罩實名制實施，藥局門口經常會出現口罩銷售情形的相關告示。不過近日有網友拍到一張字條，上頭原本寫著「大人口罩沒了」，卻因為排版問題看起來像「大口沒人罩了」，讓不少網友笑回：「大口！你死定了！」

原來電鍋也可以輕鬆做水煮蛋 她大讚：省時、省電、省瓦斯

電鍋是每個人家中的生活必需品，因為操作簡單又可以處理很多料理，所以深受不少人的喜愛，有些人的家裡可能還會同時有好幾個電鍋，但電鍋除了平常蒸熟食物外，還有很多意想不到的用途。日前就有一名女網友在PTT上PO文表示，自己最近才知道原來電鍋也可以用來做「水煮蛋」，而且只要簡單幾個步驟就可以搞定，讓她忍不住讚嘆直呼「不僅省時、省電，還可以省瓦斯」。

粉團列出外地人不適應高雄的10件事 引起兩派網友激辯

台灣每個縣市都有當地獨特的特色，不論是飲食、生活習慣、或者是語調，都能和其他地方做出區別，當然對於外縣市的人來說一定也會不習慣。「高雄點 Kaohsiung.」臉書粉絲團日前就列舉了「外地人在高雄最不適應的10件事」，引起網友們高度的討論。

老公嫌妻愛亂買東西不讓跟 從好市多傳4個字訊息嚇壞她

許多人都喜歡逛大賣場，大家多少也有過這樣的經驗，就是原本只是要買個一兩樣的小東西，卻不知不覺變大採購，一名女網友抱怨老公嫌她愛亂買東西，決定自己去大賣場購物，沒想到反而花了一筆錢買了台大電視回來，讓她超傻眼。

陳時中部長化身海獺 插畫家繪圖致敬「防疫三大將」

新冠肺炎疫情持續延燒，然而台灣在這波疫情中死守，至今未出現大爆發的現象，站在第一線的醫護人員及疫情指揮中心功不可沒。為了向防疫人員致敬，插畫家黃立佩將三位「防疫大將」畫成海象、海豹及海獺，並要網友分辨誰是誰，超萌的圖畫掀起熱議。

回收嬤買米腸給孫吃錢不夠 路人「一舉動」讓網淚：有洋蔥

俗話說「台灣最美的風景是人」，生活中發生的暖心事蹟常常令人動容。一位家中開炸物店的老闆近日就分享自己開店碰到的情況，貼文一出馬上引發萬名網友按讚。

她驚見百元鈔票寫滿「姓名+電話」 內行人曝真相

大家有拿過寫了名字和電話的鈔票嗎？一名女網友表示，近日要找客人錢的時候，突然發現好幾張百元鈔票都被用鉛筆寫下「名字跟電話」，讓她覺得毛毛的，因此疑惑問道「為什麼要在鈔票上寫字啦？有人也遇過嗎？」

男搭捷運沒戴口罩「這舉動」引眾怒 網譙：公德心跑哪去了？

新冠肺炎疫情持續升溫，許多民眾出門搭乘大眾運輸工具都會戴上口罩防疫，避免病毒傳染。不過今（12）日有網友PO文表示，搭捷運時看到一名男子不僅沒戴口罩，整個人還躺在座椅上，誇張行徑引發大批網友熱議。

網購性感洋裝她見實品超崩潰 眾人全笑歪：復健腿套？

現在網路購物發達，許多人都會從直接選購需要的生活用品，不過偶爾也會有踩到地雷的時候。有位網友近日就分享了自己買的洋裝，但實體與網路上的照片差異太大，讓許多人看了全笑翻。

飯店冰塊桶越看越詭異 他捧在手上笑翻一票網友

飯店或旅館通常都會在房間裡提供熱水壺等茶具供入住的房客使用，有些業者還會有冰塊桶，讓房客冰飲料，但有網友入住一間飯店卻發現房間裡的冰塊桶造型讓他看了很不舒服，彷彿是個骨灰罈，他把照片PO到臉書讓網友看了全都笑翻。

2D變3D！日推出趣味視覺T恤 「傲人上圍」引發遐想

不少女生都渴望擁有豐滿的上圍，但現實總是事與願違。除了使用「升球大墊」外，究竟還有甚麼方法讓自己升CUP呢？ 早年曾有人看準此商機，創立「ekōD Works」品牌，推出一系列「妄想Mapping」

熱門新聞

疫情卡貨、常客妹突取消訂單 賣家收到訊息震驚：她往生了

買魚忘選宰殺！到貨讓他超崩潰 「連養3天」不能洗澡

環狀線列車進站 女大生親見防疫這一幕覺得超暖：我愛台灣！

水餃鍋貼快比便當貴！網曝價格上限：再貴就是被當盤子

藥局張貼字條告知沒口罩 網見歪樓「大口！你死定了！」

旅英台籍女驚見超市貨架全被掃光 「適者生存戰正式開始」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。