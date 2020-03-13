粉團列出外地人不適應高雄的10件事 引起兩派網友激辯

台灣每個縣市都有當地獨特的特色，不論是飲食、生活習慣、或者是語調，都能和其他地方做出區別，當然對於外縣市的人來說一定也會不習慣。「高雄點 Kaohsiung.」臉書粉絲團日前就列舉了「外地人在高雄最不適應的10件事」，引起網友們高度的討論。

「高雄點 Kaohsiung.」粉絲團透過網友的意見列出的10件外地人無法適應的事包括：

1.紅燈右轉跟不愛待轉

2.路超級爛而且不平

3.高雄沒有冬天

4.捷運只有兩條不方便

5.一直講台語

6.地瓜球叫QQ蛋

7.食物都偏甜

8.不騎車就等於沒有腳

9.機車亂停違規一堆

10.路大店大什麼都大

10件事貼出後，粉團也點名「高雄人有話要說嗎？」，有網友看了身有同感的表示「高雄台南兩個世界，在台南冷過就不覺得高雄冷了」、「我雲林搬來高雄的，8年沒穿過長褲」、「我是高雄人，紅燈右轉跟不愛待轉每次看了都感到丟臉」、「捷運只有兩條線好像兒童樂園軌道車」、「路很爛不平倒是真的」、「平常日大馬路人潮跟台中、雙北比較，宛如空城」、「開車的當作在騎車亂鑽，超危險」、「還不錯，幾乎都中」。

不過絕大多數的高雄人對這10點相當不以為然，「高雄哪裡沒有冬天？」、「食物偏甜？看來他是沒去過台南」、「我覺得台南比較甜耶高雄還好，我反而覺得高雄人才會乖乖待轉」、「沒有所有人都是一直講台語呀」、「不講台語，難不成要講英文嗎？」、「這比較像只來過高雄的台北人寫出來的東西」、「食物偏甜應該是台南，機車亂停違規好像也是台南比較多餒，其它認了」、「路大店大也沒有台中的大，每家都旗艦店」、「一開始不適應，但融入高雄後，回娘家後都覺得大家好不親切，一點都不友善，好多店家的服務人員態度都好差，現在超愛高雄的」。