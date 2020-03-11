逛好市多看見這幕讓他瞬間「凍袜條」 網笑爆：你不孤單

現代人採買日常用品喜歡至大賣場選購，價格實惠種類也多，然而有網友告白，每次推手推車經過賣場坡道時，他的內心就會湧起一股「放雙手」的衝動，結果引起眾人熱烈迴響狂喊「＋1」，讓他趕緊補充：只是想想而已，大家要注意安全啦！

人人心中都有一隻小屁孩，這句話不是隨便說說的。有網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」中自白，每次推推車下坡時，看到前方空無一人的場景，都有放開雙手的衝動，雖然他馬上聲明自己很俗辣，只是想想沒有做過，還提醒大家要注意安全，但此番發言還是立刻讓眾人產生找到同好的共鳴。

原PO選在深夜發文抒發幻想，仍被網友迅速推爆，紛紛留言「＋1」、「你不孤單」，甚至有人表示自己遇到沒人時就「偷騎上去」，或偷偷放手3秒滿足一下再抓回來，不過更多人建議別玩，因為「放手還要追車，更累」、「沒人時放手一小段，結果要追著跑」，還有網友表示現在推車車道被設計成右傾，放手後推車其實會靠右撞牆減速。

但有網友警告過去國外曾發生推車滑落撞死人的案例，勸誡「想想可以，千萬別試」。而台灣為避免推車成為潛在兇器，2016年時經濟部標準檢驗局便參考歐盟標準制定購物車國家標準，降低意外發生機率，但也強調，安全的購物環境是由製造商、賣場與消費者間相互配合努力創造的。