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衛生紙耍花招？日本網友搶到特殊包裝「扛回來」 網呼：太搖滾了

聯合新聞網 / 綜合報導
日本藥局松本清所產製的衛生紙，在網路上掀起話題。圖／Twitter
日本藥局松本清所產製的衛生紙，在網路上掀起話題。圖／Twitter

由於新冠肺炎疫情擴散，日本近期傳出「衛生紙產量不足」的假消息，造成民眾搶購衛生紙，衛生紙也因此成為網路上的熱門話題。一名網友就在網路上貼上自己家中的造型衛生紙，引來關注。

這名貼出照片的網友，是日本漫畫家信義武士（暫譯，ノブヨシ侍），他在照片上註解著：「找到不錯的衛生紙，差點就扛在肩上回去了。」這包捲筒式衛生紙有趣的地方在於，一旦將它平放下來，就彷彿曾經紅極一時的收錄音機。1980年代左右，有許多年輕人正是利用這種內裝了大型音響的收錄音機，扛在肩上，沿街播放錄音卡帶的音樂。

其實這款捲筒式衛生紙，是2018年松本清的自有品牌「matsukiyo」所發表的款式，曾獲得許多包裝設計獎。除了收錄音機以外，還包括了購物袋等樣式。

照片一出，也引來許多網友的讚賞，「太搖滾了」、「好想買啊！」

松本清的嬰兒包裝衛生紙。圖擷自ITmedia
松本清的嬰兒包裝衛生紙。圖擷自ITmedia

松本清的購物袋包裝衛生紙。圖擷自ITmedia
松本清的購物袋包裝衛生紙。圖擷自ITmedia

衛生紙

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