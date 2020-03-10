瓦斯桶也能藏私房錢？ 女兒發現爸爸的秘密

不少人也許都會有存私房錢的習慣，而存錢的地點及存錢筒長得如何更是各異奇趣，有的人藏在家裡，放在一個家人都不知道的地方，有的人則是選擇放在一個很明顯的地方，但偽裝得很好，讓人不察。

一名女大生在社群平台Dcard上發文，她說爸爸神秘兮兮地拿著50元銅板要到廚房去存錢，但她跟到廚房才知道，原來存錢筒是放在角落的一個瓦斯桶。仔細一看照片，瓦斯桶最上方竟然還開了一個小洞，恰好是個可以投入硬幣大小的孔洞。

爸爸的行為讓她笑到不行，心裡還想著「欸，媽，妳知道老爸的私房錢其實就在妳身邊嗎？」最妙的是，瓦斯桶的最下方還有個鎖頭，完全不用擔心錢可能會被偷走，她也笑說等到這桶存滿，自己都要當阿嬤了吧！

她也補充說明，這個瓦斯桶其實是瓦斯行叔叔用全新瓦斯桶訂做送給爸爸的，因為十幾年前，爸爸接手阿公的老麵店，長期下來已經是瓦斯行的VIP客戶兼換帖的了，「硬漢間的友情真是令人動容啊！」

貼文底下吸引許多網友留言稱讚說「妳爸好強哦，這藏私房錢的招數高招」、「爸爸好可愛」、「換瓦斯的：撿到全家桶，賺！」、「最危險的地方就是最安全的地方」，女大生也回應表示，爸爸把它藏在角落，有米缸跟電扇當障眼法，一副很不起眼的瓦斯桶。

不過也有人說「改天妳媽找人來換瓦斯就被抓包了」，還有人好奇想知道裡面到底存了多少錢。一名好心網友則提醒，「請勿模仿，切割瓦斯桶裡面可能含有微量氣體，有引起爆炸的可能。」但還好女大生爸爸的這個瓦斯桶是全新的訂製桶，所以沒有危險。