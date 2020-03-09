他點胡椒蝦上桌一看傻眼 網友笑回：月初就吃土

胡椒蝦是知名的台灣小吃，將蝦子炒熟後加入鹽和胡椒調味，就變成一道經典的下酒菜。有網友日前到餐廳點了胡椒蝦，不過菜送上來時並不像想像中的鮮紅可口，反而看起來像是一盤砂石，讓網友相當崩潰。

這名網友6日在「爆怨公社」發文，他點了一盤胡椒蝦，結果店家疑似不小心手滑，將整罐胡椒倒入盤中，裡的胡椒蝦看起來就像是路邊的砂土，完全分辨不出盤子裡有什麼，也讓這名網友笑稱：「點了胡椒蝦，結果是蝦子掉進沙堆裡。」

其他網友看完在底下留言，有人也認為盤裡的菜像盤土，「天！ 我看成工地裡的一堆砂土廢材垃圾」、「月初就吃土啦」、「可以學習吃土」；還有網友笑回：「告訴我，你的蝦在哪？」、「吃胡椒粉配蝦子的」、「胡椒是他們家主菜，蝦子提味！ 懂了」。