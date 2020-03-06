阿公開「耕耘機」接孫女放學 網暴動：打趴百萬名車

有名媽媽在臉書社團「爆廢公社」發文分享，日前女兒放學，阿公剛好在附近工作，所以直接開「耕耘機」到校門口接孫女，沒想到意外引起騷動，許多網友看完紛紛投射羨慕眼光，「太狂啦！打趴百萬名車」。

原PO在文中提到，「下班看到女兒幼兒園班群裡的對話，我都笑了」，原來阿公開耕耘車接孫女放學，吸引同學們目光，還有家長驚嘆直呼「阿公好霸氣啊！」、另名家長表示「我兒子好羨慕」，讓原PO哭笑不得，「人家是汽車機車接送，女兒則是超大耕耘車接送」。

父親疼愛女兒的舉動，讓原PO想起小時候的回憶，以前不懂事覺得爸爸開鐵牛車載她上學很丟臉，還沒到校門口就會先下車，「但現在我都很自豪表示爸爸職業是農夫，因工作並不分貴賤，每個人有自己的價值。」

貼文一出，引來網友按讚留言，「這比超跑還要猛」、「小朋友都以為是變形金鋼來了」、「這樣走路有風了」、「好羨慕，我也想搭這個上班上課」、「不要鬧了，這一台很貴」、「這一台的價格打趴一堆名車啊！」

阿公開耕耘車接孫女放學，意外引發騷動。圖擷自 facebook