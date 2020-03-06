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確診音樂家曾入座觀眾席 兩側為同行友人、NSO人員

老公跟團買口罩套 人妻一看「好害羞」：還是買口罩好了

聯合新聞網 / 綜合報導
網友老公跟團買口罩套，結果花色竟和老公的四角褲一模一樣。圖擷自爆怨公社
網友老公跟團買口罩套，結果花色竟和老公的四角褲一模一樣。圖擷自爆怨公社

因應新冠肺炎疫情，我國雖實施口罩實名制讓口罩不致短缺，但對用量大的人來說，一周三片還是稍嫌不夠，也因此部分民眾轉向購買「口罩套」，延長口罩使用壽命。不過近日有網友跟團購買，開箱後發現布套的花色和老公的四角褲一樣，讓其他網友笑回：「剛好配成套。」

網友4日在臉書社團爆怨公社」發文，說最近因為疫情關係口罩難買，老公和別人團購「口罩套」，結果拿回家後，原po越看越不對勁，覺得花色很眼熟。她在文中寫道：「那個廠商，你確定你做的是口罩套不是男生的四角褲？」

原來老公帶回來的口罩套花色，和他穿的四角褲一模一樣。而且原po事後更表示，聊天室群組裡其實有開很多團買口罩套，偏偏老公跟到的是「內褲那團」。原po無奈表示，買到這種花色也不是很敢戴，「還是去排隊買口罩好了。」

逗趣的經歷讓其他網友在底下留言，「內褲口罩成套的概念」、「你如果戴出去，你朋友應該會問是不是用你老公的內褲縫的」、「低調點！不要宣揚！等等造成內褲搶購！」、「老公把自己的內褲拿去加工了」。

口罩 新冠肺炎 爆怨公社

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