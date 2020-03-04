當兵啥專長最吃香？他分享天堂般經歷：整天沒課還吃雞排珍奶

當兵時偶爾有一些苦差事會自動找上門，此時當然是能閃則閃。然而也有一些是「涼缺」，一堆人搶著要。有網友就發問，究竟擁有什麼民間專長，在當兵的過程中最為吃香？過來人紛紛推「文書」，不過還釣出一名「水電」專長的鄉民，發文分享當年超爽經驗。

在軍中公差五花八門，除了拔草，還有刷油漆、修電扇等。發配公差時，常會以「民間專長」為優先，期待能達到事半功倍的效果。究竟哪些最爽？有網友認為，美工可以在輔導長底下做事，吃喝玩樂到退伍。打文書則有榮譽假，而且門檻不高人人都會。但有人補充，如果是在二、三十年前的話，那的確是電腦打字沒錯。

然而有一派人不服，點出絕對是「水電」，能夠被老長官帶著飄。貼文引出一名過來人分享，當年寢室電風扇壞掉，和同梯的裝了四台吊扇，「整天的課都不用上」。此外，下午還能打球在中山室休息納涼，上級更請他們吃了國民美食雞排和珍奶。

不用上課且有雞排珍奶可以吃，有人看了直喊「好爽！」原po補充自己是接線工，四個月的兵新訓在成功嶺，後來自願去外島，曾睡過好幾個營區。他還透露成功嶺ok炸雞，真的是營區最好吃的食物。