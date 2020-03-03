超強大開箱文！口罩生產機大解密 網驚嘆：太厲害了
新冠肺炎疫情持續發燒，國人的口罩需求也跟著倍增，政府為滿足大家的需要，推行口罩實名購買制，並跨部會合作，共同提升國內口罩的產能。今（3）日一名網友也在《 mobile01 》表示，自家公司於今天收到由經濟部提供的口罩生產機，並在網路上分享「另類開箱文」，讓其他人驚艷不已。
原PO以「今天來開個不一樣的箱」為主題發表文章，他提到「公司在這次經濟部60條口罩產線，分配到1台（口罩生產機）」，3日下午，貨車將機器送達後，便開始進行開箱作業。原PO在文中一一介紹各個組件，一台口罩生產機共有7個組件，分別為成品輸送桌、連接口罩機本體和耳帶機的輸送帶、原料架…等，其中因輸送帶的體積較長、較寬，更需動用吊車才可將其移動到工廠內。
原PO也在文中詳述口罩的生產步驟，將口罩的原料放入機器內，會透過輸送帶傳送及超音波熔接製作口罩，他也表示，目前只是先試擺，明天將由國家隊工程師來安裝並測試口罩生產機。他在文中寫道，「這次疫情之下，感謝很多業界同心合力，造就另一項台灣奇蹟，也希望投產之後，大家可以更容易買到口罩。」
另類的開箱文也引起廣大討論，網友紛紛留言讚嘆，「這個開箱厲害了，感謝你的分享，真是大開眼界啊！」、「這個開箱一定要給1000分」、「感動的開箱文」，也有人表示，「朝聖國家隊！太厲害了啦」、「謝謝幕後的無名英雄們」、「聽說這個超級膩害的」，原PO也在留言區回應表示，「每天到廠點（口罩），這樣才能很快的把口罩送到大家手上」。
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