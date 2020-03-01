利用好市多食材做90個「減醣便當」 成品曝光網暴動：求搭伙

美式賣場好市多（Costco）商品物美價廉經常吸引消費者購買，日前有名女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享，自己利用在好市多買到的食材，製作90個「減醣便當」，成品照曝光，引發網友暴動直呼，「有神快拜！」

原PO在文中提到，自己身為好市多的重度使用者，除了牛肉、牛奶、酒跟雞蛋等是必買商品，也十分推薦海鮮類，像干貝、鮭魚、香魚跟小管的品質都不錯，此外，原PO認為好市多較難料理的食材為蛤蜊跟米飯。

照片中可見，減醣便當菜色豐富，且都為原型食物，經過原PO的簡單調味，變成兼具健康與美味的佳餚，擺盤也相當用心，讓人捨不得入口。原PO表示，很多人擔心食材份量多，一次煮會吃不完，「但養成習慣每次回家後先把食材分裝，之後料理就很方便，也較容易變化出不同的便當菜」。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「太強了，拍手」、「可以出書了」、「請問住哪裡？可以搭伙嗎？」、「有在賣便當嗎？好想跟妳買」、「請收下我的膝蓋」、「畫面好療癒喔！可以當桌布了」。

不僅如此，先前有名媽媽分享替小孩做的便當菜色，只見每個便當菜色皆不同，份量也很豐富，簡直像是食譜當中的便當圖鑑，而她也表示這些便當的肉品有95%來自好市多，自己則是該賣場的忠實顧客。