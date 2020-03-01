快訊

日本相模原市夫婦確診新冠肺炎 感染途徑不明

中國創全球首例！新冠肺炎病人成功移植雙肺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

利用好市多食材做90個「減醣便當」 成品曝光網暴動：求搭伙

聯合新聞網 / 綜合報導
女網友利用好市多買來的食材，製作90個減醣便當。圖擷自<a href=facebook" title="女網友利用好市多買來的食材，製作90個減醣便當。圖擷自facebook">
女網友利用好市多買來的食材，製作90個減醣便當。圖擷自facebook

美式賣場好市多Costco）商品物美價廉經常吸引消費者購買，日前有名女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享，自己利用在好市多買到的食材，製作90個「減醣便當」，成品照曝光，引發網友暴動直呼，「有神快拜！」

原PO在文中提到，自己身為好市多的重度使用者，除了牛肉、牛奶、酒跟雞蛋等是必買商品，也十分推薦海鮮類，像干貝、鮭魚、香魚跟小管的品質都不錯，此外，原PO認為好市多較難料理的食材為蛤蜊跟米飯。

照片中可見，減醣便當菜色豐富，且都為原型食物，經過原PO的簡單調味，變成兼具健康與美味的佳餚，擺盤也相當用心，讓人捨不得入口。原PO表示，很多人擔心食材份量多，一次煮會吃不完，「但養成習慣每次回家後先把食材分裝，之後料理就很方便，也較容易變化出不同的便當菜」。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「太強了，拍手」、「可以出書了」、「請問住哪裡？可以搭伙嗎？」、「有在賣便當嗎？好想跟妳買」、「請收下我的膝蓋」、「畫面好療癒喔！可以當桌布了」。

不僅如此，先前有名媽媽分享替小孩做的便當菜色，只見每個便當菜色皆不同，份量也很豐富，簡直像是食譜當中的便當圖鑑，而她也表示這些便當的肉品有95%來自好市多，自己則是該賣場的忠實顧客。

便當 好市多 Costco 食譜 菜色

延伸閱讀

南韓疫情失控後這麼做 台人讚「防疫態度」勝日本：完全改觀

婚後跟公婆住男生會被扣幾分？ 女網友曝心聲：交往都不想

珍奶吸不上來 打開一看驚呆 網笑：拿水管喝才行

哈根達斯的經典口味？ 老饕答案一面倒：吃過回不去

相關新聞

利用好市多食材做90個「減醣便當」 成品曝光網暴動：求搭伙

美式賣場好市多（Costco）商品物美價廉經常吸引消費者購買，日前有名女網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享，自己利用在好市多買到的食材，製作90個「減醣便當」，成品照曝光，引發網友暴動直呼，「有神快拜！」

疫情升溫小黃司機自製「透明防疫罩」 網讚：負壓計程車

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，台灣確診達39例，而首例死亡的白牌車司機，經查出其感染源是曾載過一名浙江台商，讓不少計程車司機人心惶惶，而近日有網友在臉書社團「爆料公社」發文分享，有名司機全程開窗載客，更自製「透明防疫罩」避免飛沫傳染，超有才的想法，引來網友一片好評。

他提Gogoro裝4顆電池續航力超過油車 網打臉：根本自走砲

隨著環保意識抬頭，不少機車族都會將自己的油車換成電動機車，目前又以Gogoro在路上最常見，輕巧又時尚的外型更吸引許多人購買。不過昨（29）日就有一名網友在PTT上PO文針對增加Gogoro續航力提出自己的看法，他認為Gogoro最多可以放4個電池，這樣或許就可以讓Gogoro的續航力超過油車，不過PO文一出後，卻遭到許多網友打臉。

買珍奶喝三口吸不起來！開膜後發現驚人畫面 網友笑翻了

不少人有喝手搖飲的習慣，珍珠奶茶是許多人的第一選擇，口感QQ有嚼勁，加上茶香味，讓人一口接一口喝不停，但有民眾買到了一杯珍珠奶茶要回家喝時，發現吸不上珍珠，打開封膜才發現珍珠竟然「團結在一塊」，他無奈抱怨「遇到這麼團結的珍珠是怎樣」。

客人阿姨要介紹女兒認識 事後結局讓他欲哭無淚

不管是網路交友或透過他人介紹，單身者都希望能早日「脫單」，但有名男網友卻在臉書上抱怨說一位客人阿姨要介紹女兒給他認識，沒想到事後卻毫無音訊，直到日前這位阿姨突然出現並拿了一盒喜餅，表示她女兒要結婚了，讓男網友聽了很傻眼，哀怨的說「阿姨妳怎麼可以欺騙我的感情」。

日本網友用護照套變出紅色富士山 還有浮世繪名畫版

不少人去旅行會用護照套，容易識別，順道幫護照扮美。日本有網民近日在Twitter貼圖介紹一款護照套。它能配合護照本有顏色，襯出一個「異色」富士山，像紅色的日本護照，便會被襯出紅色富士山效果。

限量「藝術品」！寶石般的精美糖果罐掀熱議 網友：一見鍾情

日本的社群網路中，最近出現了一個引人注目的話題：像是工藝品一般的盒子上，鑲嵌著看起來像真品的紅寶石和藍寶石，加上手工細緻的花束，引來不少網友的讚嘆。

他運送口罩被婆媽包圍 網笑虧：要派警察護罩！

新冠肺炎疫情肆虐，各地民眾都減少外出，平日隨手可得的日用品也變成要排隊搶購才能入手的物品。一名送貨員日前於網上發文，稱近日送貨時常被婆婆媽媽們圍住，令他「一秒變男神」，要花額外時間應酬，不過原因與其外表或身型無關，而是因為貨品是近日勁搶手的口罩。

口罩該戴該脫？銀行告示自相矛盾 網友一句話神解

新冠病毒來勢洶洶，為免受疫情侵襲，台灣人民紛紛戴上口罩防疫，然而有新竹民眾近日到銀行辦事時，陷入左右為難的情境。

奇葩擇偶條件！她稱「男生用安卓機很丟臉」 網反嗆可憐

俗話說「男追女隔座山，女追男隔層紗」，有些人擇偶標準除了長相必須合乎自己喜好，薪資、家庭背景等等也會納入考量，不過有名網友在臉書「爆廢公社」貼出一張對話截圖，只見女方挑男友首要條件竟是「用安卓的第一個淘汰」，女方直言「不覺得用安卓的男生很丟臉嗎」...

影／專治開學賴床兒！女兒「聞樂起舞」閉眼跳 網萌翻：開關啟動了

高中職以下學生今（25日）開學，各校無不緊張備戰，務求將防疫工作做好做滿，家長們也從開學前苦惱如何生出孩子上課用的口罩，變成「開學如何準時讓小孩起床上學」。不過，有媽媽認為，叫小孩起床有什麼難的，音樂放下去就對了～

冰箱驚見「冷凍尿布」她問用途 釣出內行曝：媽媽必備神品

網友日前在臉書社團「爆廢公社」表示自己在娘家冰箱看見「冷凍尿布」，好奇詢問家中長輩，才知道是要拿來當作「冰寶」也就是保冷袋，貼文一出，釣出許多內行人回應，「媽媽必備神品」。

熱門新聞

他提Gogoro裝4顆電池續航力超過油車 網打臉：根本自走砲

哈根達斯的經典口味？ 老饕答案一面倒：吃過回不去

疫情升溫小黃司機自製「透明防疫罩」 網讚：負壓計程車

300萬光年一遇的美女！百川晴香清純照曝光 宅男看了超心動

只因懶得送上樓！外送員朝客人臉猛咳嗽 餐點亂扔地板上

惡鄰居把共同停車場當回收廠 屋主怒斥：一堆蟑螂想到就噁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。