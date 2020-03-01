珍奶吸不上來 打開一看驚呆 網笑：拿水管喝才行

有網友日前在臉書社團「爆怨公社」發文指出，近日心血來潮買了一杯珍珠奶茶，但喝沒幾口珍珠便吸不上來，撕開封膜發現珍珠全黏在一起，甚至能用竹籤把「巨大珍珠球」戳起來，讓人頓時食慾全消。

原PO在文中提到，珍奶買回來沒放進冰箱，一直擺在桌上，直到喝第三口發現珍珠吸不起來，打開看珍珠一顆顆黏在一起，讓他無奈直呼，「平常幾乎不喝珍珠奶茶，難得喝一杯遇到這麼團結的珍珠是怎樣！」

原PO提到，紙杯貼紙清楚表明下午17:32分點餐，自己發文時間為晚上19:34分，才過2小時珍珠就產生巨大變化。貼文一出，網友留言回應，「是我看了心情都不好了」、「我之前也喝過，吸到都快斷氣還吸不起來...」、「感覺是放很久的珍珠」、「好扯喔！這可以打去反映了」、「晚上點加珍珠的飲料很容易踩雷」、「珍珠應該是剛煮好，還有很強的黏稠度，沒有攪過冷卻後就黏在一起了」。

而其他人看完則笑說，「珍珠飯糰？」、「我以為我來到爆笑」、「哇！變珍珠大合體」、「裡面很冷它們在互相取暖」、「你拿錯吸管了，應該拿水管」、「它們不想離開彼此，所以團結的黏在一起了」。