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客人阿姨要介紹女兒認識 事後結局讓他欲哭無淚

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男網友抱怨一位客人阿姨說要介紹女兒給他認識，沒想到事後卻拿喜餅給他，還告訴他女兒要結婚了，讓男網友聽了很傻眼。 圖／ingimage
一名男網友抱怨一位客人阿姨說要介紹女兒給他認識，沒想到事後卻拿喜餅給他，還告訴他女兒要結婚了，讓男網友聽了很傻眼。 圖／ingimage

不管是網路交友或透過他人介紹，單身者都希望能早日「脫單」，但有名男網友卻在臉書上抱怨說一位客人阿姨要介紹女兒給他認識，沒想到事後卻毫無音訊，直到日前這位阿姨突然出現並拿了一盒喜餅，表示她女兒要結婚了，讓男網友聽了很傻眼，哀怨的說「阿姨妳怎麼可以欺騙我的感情」。

原PO在臉書「爆怨公社」表示常有客人說要幫他介紹女朋友，但卻從來沒實現過，讓他不禁埋怨「沒一次認真的」。就在幾個月前，有位客人阿姨也說要介紹自己的獨生女讓他認識，卻和其他客人一樣事後沒有下文。直到前幾天這位阿姨突然出現，還拿了一盒喜餅給原PO，並說「我女兒要訂婚了」，讓他聽了再度希望破滅。

原PO失望跟阿姨喊話「阿姨妳怎麼可以欺騙我的感情，虧我還很認真的等妳介紹妳漂亮女兒給我，為何要讓我充滿期待又讓我失望落空」，甚至還開玩笑的說「阿姨還很年輕又是單身，不然我追阿姨好了，這樣可以？」然而看著這一盒喜餅，原PO也不知道是否該出席這場訂婚宴嗎？

貼文引起網友熱議，「不好意思，我笑超大聲」、「哈哈哈哈哈…好可憐喔！但我忍不住笑意」、「沒介紹到還可以賺紅包」、「阿姨套路很深唷！用這種方式賺紅包」、「別難過，阿姨遇到每個帥哥都會這樣說，下次換你用喜帖炸回去」、「或許阿姨有3個女兒」。

還有網友搞笑支持原PO改追阿姨，「來個忘年之交吧」、「如果阿姨不介意的話」、「追阿姨，現在姐弟戀沒什麼」、「換追漂亮的阿姨吧」、「其實阿姨反悔了！她是想把她自己介紹給你」。不過也有人建議原PO可以出席婚宴，或許還有機會認識異性，「去看看有沒有可以認識的」、「去吃飯聊天認識女性」、「去啊！搞不好新娘有同學、閨蜜和姊妹，還有鄰居」、「要去呀，多個機會」。

原PO收到阿姨送來的女兒喜餅。 圖／翻攝自爆怨公社
原PO收到阿姨送來的女兒喜餅。 圖／翻攝自爆怨公社

喜餅 爆怨公社

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