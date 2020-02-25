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專治開學賴床兒！女兒「聞樂起舞」閉眼跳 網萌翻：開關啟動了

聯合新聞網 / 綜合報導
妹妹聽到媽媽放的音樂立刻起床跳舞。 圖／擷自爆廢公社影片
妹妹聽到媽媽放的音樂立刻起床跳舞。 圖／擷自爆廢公社影片

高中職以下學生今（25日）開學，各校無不緊張備戰，務求將防疫工作做好做滿，家長們也從開學前苦惱如何生出孩子上課用的口罩，變成「開學如何準時讓小孩起床上學」。不過，有媽媽認為，叫小孩起床有什麼難的，音樂放下去就對了～

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，高中職以下學生迎來史上最長寒假，也讓家長叫苦連天，好不容易迎來開學日，家長們又有了新的挑戰－－如何讓孩子準時起床。今日有媽媽貼出一段叫女兒起床的影片，開心表示小孩都不用叫起床，只要把音樂「催落去」就會自己爬起來了。

只見影片中，小女孩窩在床上睡得正熟，一想見媽媽放的音樂，立刻站起身，閉著眼睛隨著音樂搖頭晃腦地跳起舞來。起先邊跳還邊睡意濃重地揉眼睛，但很快就投入樂曲開始蹦跳拍手，並露出甜滋滋笑容，徹底清醒。

超萌影片一曝光立刻吸引眾多網友目光，大讚妹妹實在太可愛，「明明還很想睡，可是身體卻很自然的起來跳舞」、「是音樂來就嗨的小孩」。也有網友笑說妹妹被制約得太厲害，一聽到音樂開關就被啟動，「受音樂控制的孩子」、「哈哈哈哈，我聽到她在唱了，完全被制約了」、「簡直就像是定時的一樣，好厲害阿」。

有網友發現妹妹一起床就衣著整齊可以出門，媽媽則解釋，如果讓女兒早上起床再挑衣服，會花費太長時間，所以都讓她晚上先選好、穿著睡覺，加上女兒睡覺會踢被子，穿這樣也不較不會感冒。雖然網友對她的「創意叫床法」一片好評，但有過來人表示，「我女兒四歲前用這招很有用，五歲以後就照睡了」。

開學日

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