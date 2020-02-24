冰箱驚見「冷凍尿布」她問用途 釣出內行曝：媽媽必備神品

網友日前在臉書社團「爆廢公社」表示自己在娘家冰箱看見「冷凍尿布」，好奇詢問家中長輩，才知道是要拿來當作「冰寶」也就是保冷袋，貼文一出，釣出許多內行人回應，「媽媽必備神品」。

原PO在文中提到，回娘家隨手打開冷凍庫，竟發現寶寶尿布整片凍硬，摸起來濕濕的，讓她訝異又納悶，詢問家人才得知，將乾淨尿布加水放冷凍庫就會變冰袋，不僅用途多且保冷效果佳。

據了解，「尿布冰寶」的做法是將乾淨的紙尿布攤開，加入適量的水，冷凍過後將表層剪開，取出冰凍結晶放入夾鏈袋，可用來當作保存母乳、食材的保冷劑或是發燒、受傷消腫的冰敷袋。

照片在網上曝光，釣出廣大媽媽們留言，「真的超好用，融化速度也比水慢」、「尿布做冰寶超好用，不過我用母乳袋裝」、「尿布冰寶超好用欸！我買知名露營品牌的保冷劑還比不上尿布冰寶，野餐、烘焙、露營萬用！」、「尿布冰寶很持久唷！」、「當媽媽後都會知道如何自製冰寶」、「保冷效果沒話說」。