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她清洗衣機濾網竟發現「決明子綠芽」 網驚呼：沒被洗衣精殺死？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友PO文表示，她在長期未清洗的洗衣機濾網中發現一株發芽的「決明子」，讓她當場讚嘆「洗衣精竟然沒有殺死它啊！」圖擷自<a href=爆廢公社" title="一名女網友PO文表示，她在長期未清洗的洗衣機濾網中發現一株發芽的「決明子」，讓她當場讚嘆「洗衣精竟然沒有殺死它啊！」圖擷自爆廢公社">
一名女網友PO文表示，她在長期未清洗的洗衣機濾網中發現一株發芽的「決明子」，讓她當場讚嘆「洗衣精竟然沒有殺死它啊！」圖擷自爆廢公社

植物生命力的頑強眾所皆知，若是不小心將一顆綠豆芽丟到水槽內，不到幾天可能就會看到綠豆的嫩芽冒出頭來，實在不得不讓人佩服大自然的生命力。日前就有一名女網友在爆廢公社PO文表示，她在長期未清洗的洗衣機濾網中發現一株發芽的「決明子」，讓她當場讚嘆「洗衣精竟然沒有殺死它啊！」

原PO在文中PO出一張照片並提到，由於自己沒有時常洗洗衣機濾網的習慣，沒想到她近日將濾網抽出來清理時，竟然發現上頭有一株「植物的綠芽」。照片中可看見，這株「綠芽」的根就直接在髒兮兮的棉絮中生長，甚至還長出葉子來。原PO看到後覺得相當不可思議，她也透露，這應該是自己和孩子某日去一家親子餐廳玩「決明子沙坑」跟著帶回家的，推測應該是決明子的種子掉進口袋，洗衣服時又透過水流流進濾網，長時間後才發芽的。

PO文一出後，大批網友看到後紛紛笑倒表示「原來是培養皿啊！我還以為是濾網呢」、「晚上可以加菜了」、「晚餐有綠豆湯可以喝了」、「果然生命終究會找到出口」、「那個網子真的很難清，棉絮都會卡在上面，要清很久」、「這樣很營養」、「洗好的衣服應該會有淡淡的草味」、「感覺可以用一個小盆栽把它種起來」、「洗衣機真的要定期清洗，要不然裡面真的會積很多你不知道的東西」。

爆廢公社

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